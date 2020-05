USA: Festnahmen nach rassistischem Mord

Brunswick. Nach der Tötung eines unbewaffneten Schwarzen im US-Bundesstaat Georgia sind die zwei weißen Tatverdächtigen festgenommen worden. Dem 64 Jahre alten Gregory M. und seinem 34 Jahre alten Sohn werden schwere Körperverletzung und Mord zur Last gelegt, erklärte das Kriminalamt GBI am Donnerstag abend (Ortszeit). Der 25jährige Ahmaud Arbery war bereits am 23. Februar in der Stadt Brunswick beim Joggen erschossen worden. (dpa/jW)