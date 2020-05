Libyen: Angriff nahe Botschafterresidenzen

Tripolis. Bei einem Angriff nahe der Residenzen des italienischen und des türkischen Botschafters in Libyen sind ein Zivilist und zwei Polizisten getötet worden. Vier weitere Zivilisten seien bei dem Angriff in der Hauptstadt Tripolis verletzt worden, teilte die international anerkannte Regierung von Ministerpräsident Fajes Al-Sarradsch am Freitag mit. Diese machte die Truppen von General Khalifa Haftar für die nächtliche Attacke verantwortlich. Haftars Libysche Nationalarmee (LNA) äußerte sich zunächst nicht zu dem Angriff. Die LNA und verbündete Milizen kontrollieren weite Teile des Landes. (dpa/jW)