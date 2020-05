»Wir wissen nicht mehr weiter«

Alkis Konstantinidis/REUTERS Auch die Hotels auf Santorini bleiben wegen Corona vorerst leer (7.5.2020)

Von der befürchteten Katastrophe im Gesundheitsbereich ist Griechenland bisher verschont geblieben, dafür bahnt sich ein neuer sozialer und ökonomischer Absturz an. Das Land, das auf den Inseln der nördlichen Ägäis seinen reichen EU-Nachbarn seit Jahren Zehntausende Kriegsflüchtlinge aus dem Nahen und Mittleren Osten sowie der südlichen Sahelzone vom Leib hält, versinkt wieder in Arbeitslosigkeit. Rund 25 Prozent des nationalen Einkommens erwirtschaften in normalen Zeiten der Tourismus und die dem Fremdenverkehr zuarbeitenden Dienstleister. Zwei Drittel der Arbeitsplätze dieses Wirtschaftssektors sind aktuell gefährdet, wie das McKinsey Global Institute Ende April vorrechnete.

Was die Bedrohung durch das Coronavirus anbetrifft, sind die Zahlen, die griechische Gesundheitsbehörden in dieser Woche lieferten, eher ermutigend. Das Land mit seinen knapp elf Millionen Einwohnern hatte bis zum Freitag offiziell »nur« 148 Covid-19-Tote zu beklagen, 2.678 Infektionsfälle waren bekannt, 1.374 Menschen sind wieder genesen. Auf der großen Ferieninsel Kreta etwa sind die Coronafälle bisher auf wenige Infektionen in Heraklion mit seinen 314.000 Einwohnern beschränkt. Die Bevölkerung der Stadt ist jung und ihre Universität verfügt über eine medizinische Fakultät.

Einen Großteil seiner Arbeitsplätze verdankt auch das sich »autonom« wähnende Kreta dem Fremdenverkehr: Einem auf die Nordküste um die Städte Heraklion, Rethymno und Chania beschränkten Massentourismus, vor allem aber den vielen kleinen und mittleren Familienbetrieben in den Dörfern und Siedlungen der Südküste und im Inselinneren. Abhängig vom Tourismus sind Gemüse- und Viehwirtschaft sowie die zahlreichen Transportunternehmen, die jährlich Millionen Reisende zu den Sehenswürdigkeiten des Landes karren.

Beispielsweise zur Samariaschlucht im Südwesten Kretas, wo der Hotel- und Gastwirt Prokopis Tzatzimakis in guten Zeiten drei Familien beschäftigt und ernährt. Sein Betrieb, wie alle anderen im Land, bleibt vorerst bis zum 1. Juli geschlossen. Die Regierung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis hat sich seit dem Ausbruch der Coronapandemie in Europa einer rigorosen Politik der Abschottung verschrieben. Ein »größter anzunehmender Unfall« für Prokopis und seine Leute. Gegenüber jW klagte er am Freitag: »Wir wissen einfach nicht mehr weiter. Wir sind mehr als 20 Familienmitglieder und leben von wenigen Rücklagen. Glücklicherweise haben wir Oliven, Feldfrüchte und ein bisschen Vieh, um uns zu ernähren.« Ein »Glück«, das kleine Unternehmer in Athen nicht haben. Eftichios Iannidis, der im Exarchiaviertel in einem der typischen familienfreundlichen Etablissements, dem Hotel »Exarchion«, dringend auf Gäste wartet, wird – wie er jW sagte – »ganz dichtmachen« müssen, sollte sich die Situation nicht schnell ändern.

Die Arbeitslosenzahlen, die das Brüsseler Institut Eurostat jüngst für Griechenland lieferte, sind längst obsolet. Den gemeldeten Rückgang von 18,5 Prozent in 2019 auf 16,5 Prozent im Januar 2020 wird das Amt demnächst wohl in einen steilen Anstieg der Katastrophenkurve korrigieren müssen. Sogar der offizielle Erwerbslosenstand, der eine weitgehend geschönte Situation beschreibt, weil die amtlichen Zahlen die in den Schutz der Familie abgetauchten Langzeitarbeitslosen nicht erfassen, dürfte sich erneut auf 25 bis 30 Prozent zubewegen. Auf der Suche nach Beschäftigung sind laut Eurostat derzeit mehr als 36 Prozent der jungen Menschen zwischen 18 und 25 Jahren – auch das eine Ziffer, die täuscht. In den vergangenen acht Jahren haben mehr als eine halbe Million junger Griechen das Land verlassen und so das düstere Bild weichgezeichnet.

Weil die neue Gesundheitskrise die alte Systemkrise noch verschärft, droht dem Land eine zweite Auswanderungswelle und der weitgehende Verlust seiner jungen Generation. Ein »Unglück«, das dem kretischen Syriza-Politiker Antonis Vassalos schlimmer erscheint als die vom Coronavirus ausgehenden Gefahren: »Ich habe vier Kinder. Ich will, dass sie bei uns in Griechenland leben können.«