Existenzbedrohende Coronakrise

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa Polizeiposten im südlichen Gazastreifen (23.4.2020)

Am Dienstag traten die Bürgermeister der palästinensischen Kommunen in Israel für einen Tag in den Streik. Sie protestierten damit gegen die in ihren Augen ungerechte Verteilung der finanziellen Hilfen durch die israelische Regierung. Demnach gehen weniger als zwei Prozent der umgerechnet 738 Millionen Euro, die in der Coronakrise zur Verfügung gestellt wurden, an die arabischen Gemeinden.

Wie die israelische Tageszeitung Haaretz am 2. Mai online berichtete, klagten die Bürgermeister vergangene Woche in einem Brief an Premierminister Benjamin Netanjahu: »Die Arbeitslosenquote in der arabischen Gemeinde ist um mehr als 40 Prozent gestiegen und die Unternehmen schließen eins nach dem anderen.« Das führe zu deutlich geringeren Steuereinnahmen für die Kommunen und mittlerweile fehle es an Geld für die Müllabfuhr, die Straßenreinigung und die Instandhaltung der Schulgebäude.

Israel, Gaza, Westbank und Diaspora – die palästinensische Gesellschaft ist regional in vier Gruppen geteilt und jede hat mit spezifischen Problemen zu tun, auch in Zeiten der Pandemie. Laut einer Verordnung vom 1. Mai dürfen palästinensische Flüchtlinge im Libanon, die ihren Wohnsitz in einem der Flüchtlingslager haben, aber sich etwa zum Arbeiten im Ausland aufhielten, wegen der Pandemie nicht mehr ins Land zurückkehren. Das berichtete die palästinensische Nachrichtenseite Dunja Al-Watan am Mittwoch.

Nach Gaza können Rückkehrer aus dem Ausland zwar einreisen, müssen dann aber 14 Tage in einem der 30 Quarantänezentren bleiben. Sicher ein Grund, warum die Zahl der Infektionen in Gaza nach offiziellen Angaben des Gesundheitsministeriums mit 17 Fällen bis Freitag relativ gering geblieben ist. Am Donnerstag meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Maan die ersten beiden neuen Fälle seit dem 23. April.

Seit dem 27. April haben Cafés und Restaurants in Gaza unter strengen Auflagen wieder geöffnet. Den Einnahmeverlust zwischen dem 21. März und dem 26. April schätzte Abel Al-Fatah Abu Musa, Sprecher des Wirtschaftsministeriums, am Dienstag auf der Nachrichtenseite Al-Monitor auf mehr als zehn Millionen Euro. Insgesamt sind nach Angaben des Direktors der Handelskammer in Gaza, Maher Tabaa schätzungsweise 45.000 Menschen wegen des Lockdowns arbeitslos geworden. »Die finanzielle Hilfe für arbeitslose Arbeiter ist banal«, kritisiert Tabaa bei Al-Monitor. Viele seien kaum noch in der Lage, ihre Familie zu ernähren.

Dass die von Israel über Gaza verhängte Blockade zumindest epidemiologisch von Vorteil sein könnte, zeigt ein Vergleich mit der Westbank. Dort sind mehr als 350 Infektionen und vier Tote nachgewiesen. Aus diesem Grund verlängerte Präsident Mahmud Abbas am Dienstag den seit März geltenden Ausnahmezustand um einen weiteren Monat, wie die amtliche Nachrichtenagentur WAFA meldete. Die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah vermutet, dass das Virus vor allem aus dem stärker betroffenen Israel den Weg auf die Westbank gefunden hat. Entweder durch pendelnde Siedler, die Soldaten der Besatzungsarmee oder die rund 50.000 Palästinenser, die noch bis Ostern in Israel arbeiteten, seitdem aber zu Hause sitzen. Dieser Zustand soll nach dem Willen der Autonomiebehörde und der israelischen Regierung jedoch demnächst ein Ende finden, denn ohne die palästinensischen Arbeiter stehen die Baustellen in Israel weitgehend still.