Kommune will Klinik übernehmen

Julian Stratenschulte/dpa Insolvenz: Mitten in der Coronakrise müssen rund 800 Beschäftigte des Peiner Krankenhauses um ihre Jobs bangen – Landrat will Rekommunalisierung der Klinik (Peine, 23.3.2020)

Ein Rückkauf des insolventen Klinikums im niedersächsischen Peine, das seit 2003 der Celler AKH-Gruppe gehört, wird wahrscheinlicher. Peines Landrat Franz Einhaus (SPD) hatte Ende April dem Kreisausschuss einen Beschluss für die Übernahme des Krankenhauses empfohlen. Eine definitive Entscheidung gibt es indes noch nicht.

Viele Beschäftige erhoffen sich von der Übernahme durch den Kreis einen Neustart für das Klinikum mit einem tragfähigen Konzept. Besonders die engen Abstimmungen zwischen den Kommunen, die ebenfalls Häuser in der Region betreiben, sind aus Sicht des Betriebsrates ein positives Signal, hieß es in einer Mitteilung des Verdi-Bezirks Süd-Ost-Niedersachsen am Freitag.

Am kommenden Dienstag, dem »Tag der Pflege«, wollen die Beschäftigten des Klinikums nun eine Kundgebung durchführen – und den Druck erhöhen. »Wir gehen an diesem Tag für die Interessen der Krankenhausbeschäftigten auf die Straße. Dabei geht es uns nicht nur um die Insolvenz«, wird Verdi-Gewerkschaftssekretär Jan Bruno Gerkens in der Mitteilung zitiert. Das Verhalten der Regierungen in der Krise habe bei vielen Krankenhausbeschäftigten für Unmut gesorgt. Einerseits gebe es verbal viel Lob, andererseits würden Personaluntergrenzen ohne Not aufgeweicht und Arbeitszeitgrenzen ausgeweitet. »Wertschätzung geht anders«, so Gerkens. Der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Markus Ritter sieht die Kreis- und Landespolitik jetzt in der Verantwortung und forderte am Freitag klare Investitionszusagen bei der Übernahme des Klinikums.

Unterstützt wird der Verdi-Aufruf für die Kundgebung auf dem Marktplatz in Peine von den regionalen Bezirken der IG Metall und des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Cornabedingt ist die Teilnehmerzahl auf 50 Personen begrenzt. (jW)