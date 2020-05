Bernd Weissbrod/dpa Schützende Hand: Winfried Kretschmann und Boris Palmer, hier beim Landesparteitag der Grünen in Esslingen im November 2013

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Boris Palmer »missverstanden« fühlt. Der grüne Oberbürgermeister der Universitätsstadt Tübingen hat sich in den vergangenen Jahren einen Ruf als notorischer »Provokateur« in der verschlafenen politischen Landschaft Baden-Württembergs erworben. Dass seine Provokationen regelmäßig rechte Diskurse bedienen, hat ihn im konservativen Ländle nicht unbedingt geschadet. In seiner eigenen Partei ist er für viele allerdings längst Persona non grata.

Die jüngste Empörungswelle trat der 47jährige am 28. April los, als er per Video aus seinem Tübinger Arbeitszimmer heraus ein Interview mit dem TV-Sender Sat. 1 führte. Darin ging es um die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie. Palmer wies darauf hin, dass die Lähmung der Wirtschaft zu einem weltweiten »Armutsschock« führe. Corona sei keine Krankheit wie Ebola, die 20jährige aus dem Leben reiße. Tödlich sei sie fast ausschließlich für sehr alte Menschen. »Und insofern müssen wir abwägen. Ich sag›s Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen«, so Palmer.

Vor allem dieser letzte Satz brachte viele Gemüter der Parteifreunde in Wallung. Später entschuldigte sich Palmer für die »unglückliche Formulierung«, orakelte aber auch, man wolle ihn bewusst missverstehen. Die Reaktionen in der Partei ließen nicht lange auf sich warten. Am Montag erklärte Grünen-Chefin Annalena Baerbock auf einer Videokonferenz des Parteivorstands, man werde Palmer bei einer erneuten Kandidatur in Tübingen und bei weiteren politischen Tätigkeiten nicht mehr unterstützen. Unverzüglich schlossen sich die Landesvorsitzenden der Südwest-Grünen, Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand, dieser Marschrichtung an.

Selbst die Einleitung eines Parteiausschlussverfahrens ziehen die baden-württembergischen Grünen nun in Betracht. Eine Entscheidung darüber sollte am Freitag nach jW-Redaktionsschluss fallen. Palmer ist seit 2006 Oberbürgermeister in Tübingen, 2022 könnte er für eine dritte Amtszeit gewählt werden. Allerdings zieht inzwischen auch der Kreisverband in Erwägung, Palmer die Unterstützung zu entziehen.

Immerhin – Ministerpräsident Winfried Kretschmann war am Dienstag zur Rettung des diesmal in ernsten Schwierigkeiten steckenden Palmer herbeigeeilt. Er gehört wie Palmer zum rechten Rand der Grünen. »Da hat ein Mitglied etwas gesagt. Das kann er, das Recht hat er. Ich habe das in der Sache zurückgewiesen«, so Kretschmann in der Landespressekonferenz. Man müsse es aushalten, dass Leute etwas äußerten, das man für grundlegend falsch halte. Umweltminister Franz Untersteller nahm Palmer ebenfalls in Schutz. Es missfalle ihm, dass einzelne Sätze aus dem Zusammenhang gerissen würden. Das führe dazu, dass Politiker zunehmend »abgeschliffen« formulierten. Am Donnerstag meldete sich Palmer wieder selbst zu Wort. Via Schwäbisches Tagblatt ließ er ausrichten, dass er und seine Familie massiv bedroht würden. Hundert Briefe habe er bereits der Staatsanwaltschaft übergeben.