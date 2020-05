Klassenkampf gefälligst

Klaus Rose/picture alliance Kollektiver Beschluss: Betriebsbesetzung im Mai 1983 beim Unternehmen Mönninghoff in Hattingen in NRW

Manche Wörter lösen Beißreflexe aus: »Klassenkampf« etwa, bisweilen auch »Streik«. Und manche Sätze überraschen dann doch – wie dieser: »Die künftigen Kämpfe werden intensiver werden, es wird wieder Klassenkampf geben.« Das sagte Dietmar Bartsch, Kochef der Bundestagsfraktion von Die Linke, am 1. Mai dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dementiert hat er den Satz später nicht. Zwei Wochen zuvor hatte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke im Berliner Tagesspiegel den ersten Streik im Homeoffice angekündigt. »Zeitnah«, passiert ist indes noch nichts.

Der Urkonflikt Arbeit versus Kapital – an der Werkbank im Betrieb oder am Schreibtisch zu Hause – bleibt ungelöst, auch in der Coronakrise. Nur: Wie sehen die Konfrontationen zwischen Erwerbstätigen und Unternehmensführungen jetzt aus? »In Krisenzeiten schwächt die Arbeitsmarktlage die Durchsetzungskraft der Beschäftigten«, meint Fanny Zeise, Referentin Gewerkschaftliche Erneuerung beim Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS), in einem am 1. Mai erschienenen Positionspapier. Drohender Arbeitsplatzverlust verringere die Bereitwilligkeit, für höhere soziale Standards zu kämpfen, Mitgliederverluste seien eine Folge.

Das sehen Gewerkschafter mitunter anders. »Die Bereitschaft, sich zu wehren, ist gestiegen«, sagte Ulf Rödde, Pressesprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), am Mittwoch gegenüber jW. Wenn nach dem Lockdown öffentliche Versammlungen und Proteste wieder möglich seien, »werden die GEW-Mitglieder auch das Mittel des Arbeitskampfs nutzen«.

Im Gegensatz zur GEW scheint es anderen DGB-Einzelgewerkschaften offensichtlich schwer zu fallen, Positionen zu Arbeitskämpfen in der Pandemie zu artikulieren, Stellung zu beziehen. So sieht sich die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) nicht in der Lage, Fragen dieser Zeitung zu beantworten. Um Verständnis werde gebeten, so EVG-Pressesprecher Uwe Reitz am Donnerstag auf jW-Nachfrage. Verdi-Pressesprecher Günter Isemeyer war eine Frist von 48 Stunden für die erbetenen Antworten zu knapp bemessen, teilte er am selben Tag mit. Bereitsein für den Klassenkampf klingt auf jeden Fall anders.

Dazu passt, dass die Tarifpolitik auf Bundesebene bislang geräuscharm abläuft. Die IG Metall stimmte in der Metall- und Elektroindustrie Mitte März für eine Nullrunde, rechtfertigte dies mit der aktuellen Ausnahmesituation. Verdi hat die geplanten Tarifrunden im öffentlichen Personennahverkehr und öffentlichen Dienst in den Herbst bzw. in das kommenden Jahr verschoben. Und auch hier: Auf unmittelbar bevorstehende Verteilungskämpfe deutet nur wenig hin.

Statt »offener Klassenschlachten« erwartet RLS-Referentin Zeise Defensivkämpfe gegen Betriebsschließungen, Massenentlassungen und Lohnabsenkungen. Sie sagt ferner: »Betriebsbesetzungen und die genossenschaftliche Übernahme der Produktion« seien denkbar, selbst hierzulande. Dabei werde die Debatte um Vergesellschaftungskonzepte und Wirtschaftsdemokratie geführt werden müssen. Gewerkschaftsanspruch müsse es sein, »sich von Bundesregierung und Autoindustrie freizumachen und eigene wirtschafts- und industriepolitische Forderungen aufzustellen«, so Zeise. Das könne die Glaubwürdigkeit gewerkschaftlicher Kämpfe erhöhen.

In welchen Branchen könnten diese am ehesten ausbrechen? Dort, wo der Profit über das Gemeinwohl gestellt werde, mutmaßt GEW-Pressesprecher Rödde. Und dort sollte es zwischen den sogenannten Sozialpartnern in den kommenden Monaten konfliktreicher zugehen. Damit dürfte er richtig liegen. Zeise spricht von besseren »Durchsetzungsperspektiven«, insbesondere für Beschäftigte in »systemrelevanten Berufen«, vor allem in Krankenhäusern, in der Altenpflege und im Einzelhandel. »Den Gesundheitsbereich besser auszustatten, Kliniken zu rekommunalisieren und die Profitlogik zu kippen sind erreichbare Ziele geworden«, meint Zeise. Dafür müssten die Gewerkschaften ihre Organisationsmacht stärken »und sich nicht in die Neuauflage eines Krisenkorporatismus einbinden lassen«, fordert die RLS-Referentin (siehe Hintergrund).

Nein, einbinden lassen will sich Gewerkschafter Rödde nicht. Vielmehr gehe es um die deutliche Ausweitung von Mitsprache und Mitbestimmung in den Betrieben, das bisherige Mitbestimmungsgesetz sei »viel zu arbeitgeberorientiert«, kritisiert Rödde. Eines ist klar: »Der Streik ist und bleibt die einzig wirksame Waffe im Kampf für bessere Arbeitsbedingungen.« Richtig Klassenkampf also? Nein, »mehr gelebte Tarifautonomie«, schränkte Rödde ein.