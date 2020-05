Wie ein Erdrutsch

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Gastronomiebetriebe in Mecklenburg-Vorpommern dürfen nach einer Entscheidung der Landesregierung ab diesem Wochenende wieder Gäste bewirten (Schwerin, 5.5.2020)

Deutschlands Exporteure haben den Beginn der Coronakrise im März mit voller Wucht zu spüren bekommen. Die Ausfuhren brachen gegenüber dem Vormonat um 11,8 Prozent in einem bislang nicht gemessenen Ausmaß ein, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. »Die Coronakrise beginnt im Außenhandel beispiellose Spuren zu hinterlassen«, sagte Holger Bingmann, Präsident des Außenhandelsverbandes BGA. Für die kommenden Monate rechnen Außenhandelsverband und Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) mit noch stärkeren Rückgängen.

Der Wert der Ausfuhren sank im März im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,9 Prozent auf 108,9 Milliarden Euro. Gegenüber Februar 2020 verzeichneten die Statistiker ein Minus von 11,8 Prozent – es war der stärkste Rückgang seit Beginn der Zeitreihe im August 1990. Die Importe verringerten sich binnen Jahresfrist um 4,5 Prozent auf 91,6 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vormonat schrumpften sie um 5,1 Prozent.

Zur Unterstützung beim Neustart nach der Coronazwangspause fordert der DIHK weitere Hilfen für Unternehmen. Die Betriebe müssten ihr Geschäft wieder hochfahren – und das koste Geld, sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer einer Mitteilung vom Freitag zufolge. »Wir müssen deshalb auch bei den Überbrückungshilfen dringend mit einem Zuschussfonds für kleine und mittlere Unternehmen dazu beitragen, dass in dieser fragilen Phase eine Pleitewelle vermieden wird.«

Unterdessen tauschten sich die Agrarminister von Bund und Ländern am Freitag über die Auswirkungen der Coronapandemie auf die Land- und Forstwirtschaft aus. Dabei ging es unter anderem um Fördermittel: Der Chef der Agrarministerkonferenz, der saarländische Ressortchef Reinhold Jost (SPD), befürchtet, dass Mittel wegen der Pandemie nur mit Verzögerung ausgegeben werden und Zuweisungen verfallen könnten. Er erneuerte seine Forderung an den Bund, die Bundesmittel flexibel auf das folgende Jahr übertragen zu können.

Als erstes Bundesland gibt Mecklenburg-Vorpommern (MV) einigen Gastronomen von diesem Wochenende an die Möglichkeit, Gäste zu empfangen. Der Präsident des regionalen Branchenverbands Dehoga MV, Lars Schwarz, geht davon aus, dass etwa ein Drittel der Wirte diese Gelegenheit nutzen werde. (dpa/AFP/jW)