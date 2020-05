Niemals vergessen

Christian-Ditsch.de

Am Freitag wurde auch am bereits 1945 errichteten Sowjetischen Ehrenmal im Berliner Tiergarten an das Kriegsende vor 75 Jahren und die Befreiung vom Faschismus erinnert. Viele Berliner brachten einzeln und in kleinen Gruppen Blumen zum Denkmal, das zugleich eine Kriegsgräberstätte für mehr als 2.000 in den letzten Stunden des Zweiten Weltkrieges getötete Soldaten der Roten Armee ist. Auch im Namen des Verlages 8. Mai und von junge Welt wurden hier sowie an den Ehrenmälern im Treptower Park und in Schönholz wie in jedem Jahr Kränze niedergelegt. (jW)