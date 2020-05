Nur Schmalspurgedenken

Hannibal Hanschke/Reuters-Pool/dpa Wolfgang Schäuble, Frank-Walter Steinmeier, Angela Merkel, Dietmar Woidke und Andreas Voßkuhle (v. l. n. r.) am 8. Mai 2020 in der Neuen Wache in Berlin

Der geplante Staatsakt wurde ersatzlos gestrichen, der Bundestag hat den Vorschlag, den 8. Mai zum gesetzlichen Feiertag zu erklären, soeben abgelehnt, der Außenminister ist sich nicht sicher, ob aus dem Tag »gleich« ein Feiertag gemacht werden muss. 75 Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht und dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa zeigte die politische Spitze der BRD am Freitag, was der 8. Mai für sie allenfalls ist: eine von vielen Gelegenheiten zur Selbstbeweihräucherung.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer befand, der 8. Mai 1945 habe dem Westen Europas »Frieden, Freiheit, Wohlstand und Sicherheit« gebracht. Für »viele Menschen in Osteuropa« sei das Kriegsende aber »leider nicht der Weg in die Freiheit« gewesen. Außenminister Heiko Maas bejubelte die EU, für ihn ein Ergebnis des Wiederaufbaus nach 1945, als »das größte Friedensprojekt unserer Zeiten«. Dem Vorschlag, den 8. Mai zum bundesweiten Feiertag zu erklären, konnte er wenig abgewinnen.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nutzte die Gelegenheit, um die Republik als geläutert zu präsentieren. Er sprach am Freitag nicht wie zunächst geplant vor dem Berliner Reichstagsgebäude, sondern an der Gedenkstätte Neue Wache in der Straße Unter den Linden. Sein Publikum außer Fernsehkameras: Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Bundesratspräsident Dietmar Woidke und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle.

Steinmeier erklärte, 1945 sei das Land militärisch besiegt, politisch und wirtschaftlich am Boden, moralisch zerrüttet gewesen: »Wir hatten uns die ganze Welt zum Feind gemacht.« 75 Jahre später lebe man »in einer starken, gefestigten Demokratie, im dreißigsten Jahr des wiedervereinten Deutschlands, im Herzen eines friedlichen und vereinten Europa«.

Der 8. Mai war im Vorfeld nur in Berlin – und zwar einmalig – zum Feiertag erklärt worden. Am Donnerstag hatte der Bundestag einen Antrag der Partei Die Linke abgelehnt, den Tag zum bundesweiten Gedenk- und Feiertag zu machen. Damit habe das Parlament versäumt, »ein deutliches Sig­nal an alle zu senden, die den 8. Mai verharmlosen und relativieren wollen«, erklärte der Kovorsitzende der Partei Die Linke, Bernd Riexinger, am Freitag gegenüber jW. Dabei sei »eine klare Absage an Revanchisten, Nationalisten und Faschisten, die aus dem Tag der Befreiung einen Tag der Niederlage machen wollen«, dringend nötig.

Auch in anderen europäischen Ländern wurde am Freitag ohne großes Publikum an das Kriegsende erinnert. In Paris nahm Präsident Emmanuel Macron an einer Feier am Triumphbogen teil. In London wollte Königin Elizabeth II. am Abend eine Fernsehansprache halten. In Moskau wird am Sonnabend der Tag des Sieges gefeiert. Die geplante Militärparade – es sollte die größte in der neueren Geschichte Russlands werden – wurde verschoben. Nach einem Telefonat Merkels mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hieß es am Freitag, die beiden hätten die Bedeutung des Erinnerns betont und die Absicht bestätigt, die Beziehungen zueinander konstruktiv zu gestalten. Das russische Staatsoberhaupt verschickte mehrere Glückwunschschreiben an Staats- und Regierungschefs. Der Sieg sei damals gemeinsam errungen worden, hieß es mit Blick auf die früheren Sowjetrepubliken. In Schreiben an die USA, Großbritannien und Frankreich würdigte Putin die Antihitlerkoalition.