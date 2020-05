Kai Pfaffenbach/REUTERS Und nach dem Turnier wieder abreißen: Sinnvoller Arbeitseinsatz auf einer Stadionbaustelle in Dohar

»Es gibt Leute, die denken, Fußball sei eine Frage von Leben und Tod. Ich kann Ihnen versichern, dass es noch sehr viel ernster ist«, sagte einst der schottische Fußballer und Trainer Bill Shankly. Das sieht die Regierung von Katar offenbar ähnlich – trotz Pandemie laufen die Bauarbeiten an den Stadien für die Fußball-WM 2022 unvermindert weiter.

»Dutzende Fahrzeuge wie Busse, Bagger und Wassertankwagen durchquerten den Komplex der neuen Parks, Wohnblocks und Straßenbahnhaltestellen um das Stadium herum, das mit einer Kapazität von 80.000 Katars größtes werden wird«, beschrieb AFP am 23. April das geschäftige Treiben am »Lusail Iconic Stadium« im Norden der Hauptstadt Doha. Seit vergangener Woche ist auf den Baustellen immerhin das Tragen eines Mundschutzes obligatorisch. Eine Zwangspause von womöglich mehreren Monaten können sich die Organisatoren nicht leisten, ohne die gesamte Austragung zu gefährden. Die Zeit drängt, bis zum Eröffnungsspiel sind es nur noch gut zweieinhalb Jahre. Für die WM werden unter anderem der Flughafen ausgebaut und neue Straßen errichtet, wie die Khalifa Avenue, eine fast zwölf Kilometer lange Stadtautobahn. Bereits vor der Pandemie sollen auf den Baustellen Dutzende Arbeiter nach Unfällen gestorben sein. Jetzt kommt noch die Gefahr einer Ansteckung hinzu. 929 Neuinfektionen hatte das Gesundheitsministerium am 26. April gemeldet. »Die meisten neuen Fälle betreffen ausländische Arbeiter«, schrieb die staatliche Nachrichtenagentur QNA auf Twitter, ohne den genauen Anteil zu nennen.

Katar zählt 2,7 Millionen Einwohner, doch nur rund 300.000 davon sind Einheimische. Ein Großteil der Bevölkerung stammt aus Asien, aus Nepal, Indien, Pakistan, Bangladesch oder von den Philippinen. Sie leben außerhalb der Städte in riesigen Arbeiterunterkünften, wie der Labour ­City (Arbeiterstadt) im Industriegebiet von Doha. Morgens werden die ausländischen Werktätigen in Bussen zur Arbeit gefahren, abends wieder in ihre engen und überbelegten Wohnungen zurückgebracht, wie Menschenrechtsgruppen bereits seit Jahren anprangern. Die hygienischen Bedingungen seien schlecht.

Wegen der Pandemie ist die Labour City seit Wochen von der Außenwelt abgeriegelt. Inzwischen lockerte die Regierung die Ausgangsbeschränkungen für einige wenige Straßenzüge, nachdem das Gebiet gereinigt und desinfiziert worden sei, berichtete die katarische Gulf Times am 22. April online. »Rund 6.500 Arbeiter sind zum Schutz des Areals vorsorglich in Quarantäneeinrichtungen verlegt worden«, schrieb die Zeitung. Nach Ansicht der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) hat sich Katar die Kritik zu Herzen genommen. »In den vergangenen Wochen wurden etwa die Buskapazitäten halbiert, um den Arbeitern auf dem Weg zu den Baustellen den in Katar geforderten Mindestabstand von zwei Metern zueinander zu gewährleisten«, sagte Houtan Homayounpour, der Leiter des ILO-Büros in Doha, laut Spiegel online vom 24. April.

In Katar ziehen Fußballspiele selten mehr als 10.000 Zuschauer an, bei wichtigen Partien, werden »Fans« angeblich sogar dafür bezahlt, die Ränge einigermaßen zu füllen. Ein Grund für das Desinteresse: Der Großteil der Bewohner stammt aus asiatischen Ländern, in denen Cricket und Feldhockey deutlich populärer sind als Fußball. Wenn die Schlachtenbummler aus der ganzen Welt nach dem Endspiel wieder abgereist sind, verfügt das Emirat über acht riesige Stadien, sieben davon nagelneu. Viel zuviel für den Zwergstaat am Persischen Golf. Deshalb sollen vier Stadien nach dem Turnier verkleinert werden und eins komplett abgerissen.

Warum gibt Katar Milliarden für ein Turnier aus, das für das kleine Land eigentlich eine Nummer zu groß ist? Die Antwortet lautet: »Sports­washing«. So nennt man den Versuch, sich über den Sport »reinzuwaschen«. Etwa von dem Vorwurf, im Nahen und Mittleren Osten Dschihadisten finanziell zu unterstützen. Oder eben von der Kritik, seine ausländischen Arbeiter wie Sklaven zu halten. Katar ist indes nicht der einzige Staat, der diese Strategie fährt, der Nachbar Saudi-Arabien macht es nicht anders.

Während der WM will sich Katar als freies, modernes und tolerantes Land präsentieren. Ein heikles Thema ist allerdings der Alkohol, dessen Ausschank in Katar den islamischen Regeln zufolge im Prinzip verboten ist. Nur in den Bars der Nobelhotels wird zuweilen etwa Bier angeboten – zu 14 Euro für den halben Liter. Andererseits gehört der Brauereikonzern Budweiser zu den treuen Hauptsponsoren der FIFA. Angeblich ist Katar bereit, zumindest in den Fanzonen außerhalb der Stadien Alkohol zu akzeptieren. Bierselig grölende Fangruppen, die durch die Straßen von Doha zu den Stadien ziehen, sind aber kaum vorstellbar.