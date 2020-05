Lang erhofftes Verbot

REUTERS/Hannibal Hanschke Der sudanesische Premierminister Abdullah Hamduk (14.2.2020)

In der Republik Sudan wurde Ende April bekanntgegeben, dass die Verstümmelung weiblicher Genitalien in Zukunft verboten sei. Noch wird darauf gewartet, dass dies im Strafrecht gesetzlich verankert wird und der Souveräne Rat der Übergangsregierung dem zustimmt. Im Dezember 2018 begann im Sudan eine Revolution, die die 30jährige Herrschaft des Diktators Omar Al-Baschir beendete und im August 2019 zu einer Einigung zwischen Zivilisten und Militärs führte.

Bereits 2008 war der damaligen Regierung Al-Baschirs vom Parlament ein Kinderschutzgesetz vorgelegt worden, das die weibliche Genitalverstümmelung untersagte. Mit Berufung auf eine Fatwa, eine von muslimischen Autoritäten erteilte Rechtsauskunft, wurde dieser Artikel jedoch fallengelassen. Das Regime Al-Baschirs bekräftigte dies. Rund 87 Prozent der Mädchen und Frauen im Sudan sind von Genitalverstümmelung betroffen. Es gab mehrere Initiativen zur vermeintlichen Bekämpfung dieser Praxis, die aber nur auf den von der WHO klassifizierten Typ III der Genitalverstümmelung – also das Entfernen von Klitoris und Schamlippen sowie das Zunähen der Vaginalöffnung bis auf ein kleines Loch – ausgerichtet waren und »weniger starke« Eingriffe mit Bezug auf religiöse und kulturelle Traditionen billigten. In den meisten Fällen werden Mädchen unter 14 Jahren beschnitten, es gibt jedoch eine erschreckende Zahl an Frauen, die sich nach der Geburt ihres Kindes erneut beschneiden lassen, um »wieder jungfräulich« auf ihre Ehemänner zu wirken.

Mit der geplanten Gesetzesänderung wird zukünftig jede Art der weiblichen Genitalverstümmelung mit drei Jahren Haft bestraft. Neben Ärztinnen in Krankenhäusern praktizieren sie vor allem Hebammen in ländlichen Regionen, die davon oft auch ökonomisch abhängig sind. Insbesondere sie müssen über die Gesetzesänderung und alternative Verdienstmöglichkeiten informiert werden. Seit Jahren kämpfen Aktivistinnen dafür, dass der weibliche Körper und weibliche Sexualität nicht länger aufgrund falscher kultureller und religiöser Annahmen problematisiert werden.

Die Umsetzung und Effektivität der Änderung liegt nun in den Händen der Übergangsregierung. Der Minister für religiöse Angelegenheiten bekräftigte bereits, weibliche Genitalverstümmelung sei eine Tradition, »die sich als veraltet erwiesen hat«. Aktivistinnen im Sudan fordern jetzt, dass die Regierung mit Medien und zivilgesellschaftlichen Organisationen kooperiert, um über das neue Gesetz zu informieren und seine Umsetzung sicherzustellen. In einzelnen Bundesstaaten ist die Praxis bereits verboten, doch fehlender politischer Druck und soziale und kulturelle Normen konnten ihr bisher kein Ende setzen.

Im November 2019 war bereits das »Gesetz zur öffentlichen Ordnung«, welches Frauen unter anderem verbot, Hosen zu tragen, abgeschafft worden. Dennoch gibt es unzählige Artikel im Strafgesetz, die Frauen weiterhin erniedrigen und ihre Teilnahme am öffentlichen Leben einschränken. Sudanesischen Frauenrechtsaktivistinnen steht noch ein langer Weg bevor, den die jetzige Übergangsregierung, anders als das alte Regime, zumindest ein wenig ebnet.