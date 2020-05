»Das Thema würden einige gerne für beendet erklären«

Marijan Murat/dpa Bei Ostermärschen wie hier in Stuttgart geht es neben Friedenspolitik auch um den Kampf gegen rechts (31.3.2018)

Am heutigen 8. Mai jährt sich die Befreiung Deutschlands vom Faschismus zum 75. Mal. Welche Bedeutung hat dieser Tag für Sie?

Das Ende des Krieges habe ich als zwölfjähriger Volksschüler erlebt. Es waren genau meine ersten zwölf Lebensjahre, die von der Naziherrschaft stark geprägt wurden. In meiner Schulzeit von 1939 bis 1945 war es meine Mutter, die als Gegnerin Hitlers vieles von der uns Schülern eingebleuten Naziideologie noch rechtzeitig geraderücken konnte. Dadurch erlebte ich das Ende von Faschismus und Krieg nicht ganz unwissend. Die ganze Wahrheit über die Verbrechen wurde mir aber erst deutlich, als ich die Berichte und Erzählungen der nach und nach Heimkehrenden aus Krieg und Konzentrationslagern hörte.

In welcher Verbindung stehen für Sie der Kampf gegen Faschismus und der gegen Krieg?

Faschismus und Krieg sind die zwei Seiten ein und derselben Medaille. »Nie wieder!« war ein Grundsatz in den ersten Jahren nach der Nazizeit. Aber durch eine nicht konsequent durchgeführte Entnazifizierung kamen die Kanonenkönige wie Thyssen und Krupp, die Globkes und Oberländer in der Bundesrepublik wieder zu Amt und Würden. Die Regierungspolitik unter Konrad Adenauer setzte auf Remilitarisierung. Alte und neue Nazis konnten wieder offen auftreten und mit der NPD eine legale rechtsextremistische Partei in der BRD gründen. Diese Entwicklung hatte nichts mit dem »Nie wieder« der Nachkriegszeit zu tun. Und mit meinem Eintreten für Frieden und eine gerechte Gesellschaftsordnung wurde ich schon in jungen Jahren in der Friedens- und Antifabewegung aktiv.

Welche Konsequenzen ergeben sich aus Ihren Erfahrungen – mit Blick auf die Aufrüstung in der BRD und das Säbelrasseln, das Russland gilt?

Das Angebot Stalins vom 10. März 1952 an die Westmächte für Verhandlungen über ein neutrales, wiedervereinigtes Deutschland wurde abgelehnt. Dem ersten Bundeskanzler Adenauer war ein halbes Deutschland ganz lieber als ein ganzes Deutschland halb. Der zunehmende Kampf gegen die Wiederbewaffnung verhinderte letztendlich die Ausrüstung der Bundeswehr mit Atomwaffen. Die bundesweiten Ostermärsche entwickelten sich ab 1960 zur größten Aktion der Friedensbewegung. Wenn unser Land heute trotz alledem, trotz überwiegender Einstellung unseres Volkes gegen Militarisierung, Rüstung und Krieg, eine führende Rolle im Kriegsbündnis NATO spielen kann, die verheerenden Produkte deutscher Rüstungsindustrie in aller Welt mittöten und die Bundeswehr an etlichen Kriegen beteiligt ist, müssen sich die Friedensbewegten eingestehen: Unser Kampf dagegen hat noch nicht ausgereicht!

Adenauers Saat ist aufgegangen. Die Kriegsverbrechen des faschistischen Deutschlands gegen die Sowjetunion scheinen im Geschichtsbild der Bundesregierung und der Mehrzahl der Abgeordneten zu fehlen. Dass friedensgefährdend und ohne Skrupel Panzer an die Grenze zur Russischen Föderation geschickt werden und für ein NATO-Großmanöver unser Land als »Drehscheibe« zur Verfügung gestellt wird, ist verantwortungslos und spricht dem Schwur, »Schaden vom deutschen Volk abzuwenden«, Hohn. Frieden und Sicherheit sind nur mit, nicht gegen Russland gewährleistet.

Esther Bejarano, die das KZ Auschwitz überlebte, hat kürzlich eine Onlinepetition gestartet, in der sie fordert, dass der 8. Mai zum gesetzlichen Feiertag werden müsse. Ist das nicht ein rein symbolischer Akt ohne reale politische Konsequenzen?

Der 8. Mai manifestiert die Befreiung von Faschismus und Krieg. Diese Forderung findet daher meine volle Unterstützung. Allein die Debatte darüber wird manche Diskussion wieder auf ein Geschichtsthema führen, das einige Politikerinnen und Politiker nur zu gerne für endgültig beendet erklärt hätten. Das ist für mich der entscheidende Punkt: der Kampf gegen das Vergessen. Nur wer sich erinnert, kommt nicht in Gefahr, Vergangenes zu wiederholen. Soweit der symbolische Teil. Ob realpolitisch daraus etwas wird, ist wie alles eine Frage der Durchsetzungskraft.