Coronabekämpfung oberste Priorität

Gioia Forster/dpa Wüstenheuschrecken in Eimern in der Region Samburu im Norden Kenias (3.3.2020)

Die mangelnde Nahrungssicherheit in Ostafrika ist ein Problem, das nicht erst mit den Heuschreckenschwärmen kam. 11,9 Millionen Menschen, so schrieb die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO) bereits in ihrer ersten eindringlichen Warnung vor der Plage Ende Januar, hatten schon zuvor keine gesicherte Versorgung mit Lebensmitteln. Die Gründe sind vielfältig und reichen von Witterungsextremen und verschobenen Regenperioden infolge des Klimawandels bis zum rasanten Bevölkerungswachstum als Folge chronischer Armut. Die Ursachen sind menschengemacht, die Folgen Hunger und Tod. Wenn Länder wie Deutschland nun über Kaufprämien für Pkw und Milliardenpakete für Fluggesellschaften beratschlagen, während zugleich weitaus geringere Finanzmittel für die Bekämpfung einer existenziellen Bedrohung wie der Heuschreckenplage weltweit nicht aufzubringen scheinen, dann zeigt das, dass »die Gesundheit« – wenn überhaupt – nur in sehr engen nationalen und Klassengrenzen »oberste Priorität« hat.

In der Doppelkrise aus Heuschreckenplage und infolge der Coronapandemie lahmgelegter Wirtschaft zeigt sich in den Ländern Ostafrikas einmal mehr, welch brutale Folgen die in endlosen Strukturanpassungsprogrammen und Handelsabkommen aufgezwungene Öffnung der Märkte für arme Menschen hat. Weder die Pestizide zur Bekämpfung der Insektenflut noch die Schutzausrüstung für Einsatzkräfte sind in der Region verfügbar. Die Sprühmittel kommen aus Japan oder den Niederlanden – momentan kommen sie jedoch einfach nicht oder zu spät. Lokale Produktionskapazitäten, die dies ausgleichen könnten, existieren nicht. Die Schnittblumen, die auf den Äckern der Region wachsen und die einst die Brotkörbe ganzer Länder füllten, kauft niemand mehr.

Die Bauern, die für den Aufbau von – oft sogar aus dem Entwicklungshaushalt der Industrieländer finanzierten – Großplantagen von ihrem Land vertrieben wurden, litten schon zuvor Hunger. Die wenigen Angestellten dieser Betriebe müssen jetzt um ihren Lohn bangen oder wurden schon entlassen. Und die Kleinbauern, die sich auf immer kleineren Flächen selbst durchzuschlagen versuchen, werden nun mit einer vom globalen Klimawandel begünstigten Heuschreckenplage weitgehend allein gelassen – weil statt dessen eine Pandemie bekämpft wird, die in ihren Dörfern kaum eine Rolle spielt.

Der globale Kapitalismus hat nicht nur versagt und seine ärmsten Opfer hilflos zurückgelassen, nein: Seine regionalen Statthalter drangsalieren ihre Bevölkerung sogar noch zusätzlich. Kenia fand sich Ende April auf einer Liste von 15 Ländern wieder, denen die Hohe Kommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen, Michelle Bachelet, Ende April die Verletzung fundamentaler Rechte vorwarf. Berichte brutaler und oft gar tödlicher Polizeigewalt häufen sich. In Abwesenheit staatlicher Hilfen bedeutet der Lockdown für viele Menschen zudem den völligen Verlust des Einkommens und letztlich Hunger.

Durchgezogen werden die Maßnahmen dennoch, mit voller Härte, auch wenn sie praktisch nicht umsetzbar sind. In Armensiedlungen, wo Blechhütten dicht an dicht gedrängt stehen, ist Distanzhalten schlicht unmöglich. Doch die Illusion muss aufrecht erhalten werden, um global nicht im Abseits zu stehen und auch künftig noch mitspielen zu dürfen, wenn nach Corona wieder Rosen und Kaffee für die globale Oberschicht exportiert werden. Hungernde Kleinbauern haben bei diesen Überlegungen noch nie eine Rolle gespielt.