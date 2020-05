Nahschlag: Rächer der Arbeiterklasse

Action Images/reuters »Ich hätte härter treten sollen«: Éric Cantona beim gelebten Antifaschismus (London, 25.1.1995)

Als Fußballstar von Manchester United sprang Éric Cantona einst über die Brüstung und ging mit einem Kung-Fu-Tritt auf einen Hooligan los, der den »Hitlergruß« gezeigt hatte. Gegenüber der geifernden Presse kommentierte er den Vorfall: »Wenn die Möwen dem Trawler folgen, denken sie, dass Sardinen ins Meer geworfen werden.« Heute spielt Cantona u. a. in Ken-­Loach-Filmen. Seine erste Hauptrolle hat er in der Serie »Aus der Spur« übernommen, in der er den verzweifelten Langzeiterwerbslosen Alain gibt. Der CEO eines französischen Rüstungskonzerns heuert ihn an. Seine Aufgabe: Die übrigen Vorstände in einer fingierten Geiselnahme auf Stressresistenz testen, denn die sollen dem Druck der Arbeiter standhalten, wenn Massenentlassungen anstehen. Doch Alain dreht den Spieß um, erbeutet 22 Millionen Euro, die eigentlich als Schmiergeld vorgesehen waren, klagt aus dem Gefängnis die Macht der Konzerne an. Heute hadert Cantona nur mit seinen Kung-Fu-Künsten: »Ich hätte härter treten sollen«. (sz)