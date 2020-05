jW

Sieg der Menschlichkeit

Zu jW vom 17.4.: »Verzicht auf Festakte«

(…) Trotz der unmenschlichen Verbrechen, die Wehrmacht, SS und ihre Hilfstruppen in der Sowjetunion nach 1941 verübten, begegnete mir von Anfang meiner bewussten Wahrnehmung an Menschlichkeit. (…) War der Sieg über den Hitlerfaschismus, der mit ungeheuerlichen Opfern und Leiden der Sowjetvölker und auch der anderen Alliierten errungen war, an sich schon eine historische Tat, so war die Behandlung des deutschen Volkes im Osten durch die Sowjetunion historisch einmalig. (…) Ich war sowjetischen Menschen immer dankbar, denn ich konnte in Frieden leben und hatte stets eine überschaubare Zukunft vor mir, persönlich, familiär, gesellschaftlich. In meinem Leben waren russische und ukrainische Freunde immer präsent, sie gehören zu meinem Leben bis heute. Da ich die russische Sprache beherrsche, konnte ich die anderthalb Jahre eines Aufenthalts in der UdSSR nutzen, um mich mit dem Bürger auf der Straße, in der Schlange vor einem Laden oder mit Wissenschaftlern und Lehrern an der Universität oder Akademie in Moskau über die Probleme des Landes, auch der DDR, zu unterhalten. Wenngleich mich spielende Kinder als »Fritz« bezeichneten, schlugen mir nirgends Ablehnung oder Hass entgegen, eher Neugier und Interesse. Hasserfüllt wurde mir neulich in einer Diskussion mit jungen Mitgliedern der Partei Die Linke begegnet, weil ich mir erlaubte, die Befreiungstat der Sowjetarmee zu würdigen, und ich dabei in gleicher Weise Holocaust und die Verbrechen an Millionen Sowjetbürgern verurteilte. (…) Das russische Volk hat alles Recht, den 75. Jahrestag des Sieges würde- und kraftvoll zu begehen, als Erinnerung, Mahnung und Warnung vor westlicher Bedrohung. (…) Hetze gegen Russland und Sanktionen des Westens sind ein verhängnisvoller Weg und werden dem 8./9. Mai 1945 in keiner Weise gerecht. Niemand kann uns von der Verantwortung entbinden, über die Wurzeln von Krieg und Faschismus aufzuklären, die auch heute dem Imperialismus immanent sind.

Edmund Peltzer, per E-Mail

Klare Tatsachen

Zu jW vom 2./3.5.: »Jenseits der Grenze«

Eine »probate Kritik« sollte »keine Seite aussparen«? Warum nicht? Weil es keine Gleichwertigkeit geben kann, ist es falsch, die Besatzer (…) auf eine Stufe zu stellen mit den unter brutaler Besatzung lebenden Palästinensern, die sich zu Recht gegen den Raub ihres Landes wehren – auch mit Gewalt, gedeckt durch das Völkerrecht! Und wer eine »angemessene Haltung zum Nahostkonflikt« einnehmen und sich an »die Realitäten vor Ort« halten will, wird schnell erkennen, dass von Anfang an die autochthone palästinensisch-arabische Bevölkerung völlig ignoriert wurde, weil immer klar war, dass die jüdischen Siedler, dass alle israelischen Regierungen niemals einen palästinensischen Staat akzeptiert haben, was sie auch immer öffentlich bekundet haben. Beredter Beweis ist die stetig fortschreitende sichtbare Landnahme entweder durch den völkerrechtswidrigen Siedlungsbau oder die Konfiszierung, Diebstahl palästinensischen Landes und Zerstörung ihrer Lebensgrundlage, womit man die Palästinenser außer Landes zu treiben trachtet, auch das von Beginn an, wie Joseph Weitz (langjähriger Vorsitzender des Jüdischen Nationalfonds) ungerührt sagte: »Der Transfer (euphemistisch für Vertreibung!) der arabischen Bevölkerung aus dem Gebiet des jüdischen Staates dient nicht nur einem Ziel – der Verringerung der arabischen Bevölkerung. Er dient auch einem zweiten, nicht weniger wichtigen Ziel, nämlich das Land zu evakuieren, das gegenwärtig von Arabern besessen und kultiviert wird, und es so für die jüdischen Einwohner freizumachen.« Und: »Die einzige Lösung ist Eretz Israel, zumindest der westliche Teil Eretz Israels, ohne Araber … Nicht ein Ort oder Stamm soll übrigbleiben.« Diese menschenverachtenden Ziele kann man nachlesen, trotzdem faseln die Politiker immer wieder von »zwei Staaten«, die es, weil Israel dies niemals zulässt, nie geben wird. Deshalb hat Israel auch bis heute keine festgelegte Grenze, damit es sein Territorium ausweiten kann. Deshalb ist auch die Kritik an dem erwähnten Vorwort zu »Apartheid Israel« zurückzuweisen, denn wenn man die »Realitäten vor Ort« anschaut, ist es ganz sicher kein »gefährlicher Unfug« zu erkennen, was mit dem nächsten völkerrechtswidrigen israelischen Schritt bevorsteht: die ethnische Säuberung des Jordantals. (…) Sage keiner nachher, er habe von nichts gewusst!

Claudia Karas, Frankfurt am Main (Onlinekommentar)

Ungeheurer Betrug

Zu jW vom 5.5.: »Zitat des Tages«

»Anders als 1918 war die Wehrmacht tatsächlich auf dem Schlachtfeld besiegt worden«, sagt Jörg Hillmann in der Welt. Dank an ihn, der uns vor Augen führt, dass der deutsche Militärgeist weiterlebt (…). Diese Erinnerung soll uns wohl eine Gemütsaufrichtung sein und unser Herz schwellen lassen. Adolf Gasser, Schweizer Historiker, findet für diese Weise der geschichtlichen Lüge deutliche Worte. Gemäß Fritz Fischer, so sagt er, habe die Kontinuität des Irrtums zu einem Massenmachiavellismus, zu einem gesteuerten Feldzug gegen die »Versailler Kriegsschuldlüge« geführt. Gasser führt für die Kontinuität des Irrtums auch den Gutachter Hermann Kantorowicz an. Dieser hatte ein Gutachten zur Kriegsschuldfrage verfasst. Es wurde 1927 erstellt und durfte erst 1969 publiziert werden. Kantorowicz warnte in einem Brief 1929/30, es gehe in diesem Rahmen um nichts anderes als einen ungeheuren Volksbetrug, der die moralische Mobilisierung zum nächsten Weltkrieg darstelle. Wo stehen wir heute, wenn Hillmann, Kommandeur des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, auf das verlogene Narrativ von den »Leistungen« des deutschen Militarismus Bezug nimmt? Stehen wir auf der gleichen Stufe der Mythenbildung wie 1918? Gasser zufolge habe das damalige irrational überhöhte Kraftbewusstsein seinen fatalsten Ausdruck in einem fast mythischen Glauben an die eigene Unbesiegbarkeit gefunden. Jener Mythos sei die Armee gewesen, die Armee als Staat im Staate. (…)

Barbara Hug, Schweiz