Hotspot Moskau

Denis Voronin/Moscow News Agency/Handout via REUTERS Eines der neu für Coronapatienten errichteten Krankenhäuser außerhalb von Moskau (17.4.2020)

Russland ist mittlerweile der Staat mit der schnellsten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Seit Anfang der Woche werden täglich mehr als 10.000 festgestellte Neuinfektionen gemeldet. Die von den russischen Behörden angegebene Gesamtzahl lag am Mittwoch morgen bei 165.829, das ist Platz fünf weltweit. Noch am Dienstag hatte Russland auf Platz sieben gelegen. Die regionalen Schwerpunkte sind weiterhin Moskau mit über 85.000 Infizierten, das Moskauer Umland und – mit großem Abstand – St. Petersburg und Nischni Nowgorod.

Im Land hat unterdessen eine Diskussion darüber begonnen, wer für die enorme Dynamik der Zahlen verantwortlich ist. In gewundenen Worten wird debattiert, ob vielleicht der am 9. April ergangene Vorschlag, einige der Einschränkungen langsam wieder zurückzufahren, voreilig gewesen sei. Niemand sagt einstweilen offen, wer diesen Vorschlag damals gemacht hatte: Wladimir Putin.

Putin hat sich seit Mitte April in seine Vorstadtresidenz Nowo-Ogarjowo zurückgezogen und versucht, die Epidemiebekämpfung über Videokonferenzen mit den regionalen Gouverneuren zu steuern. Die scheinen oft nicht recht zu wissen, was sie tun sollen. Erst waren Zugangsbeschränkungen für einzelne Regionen angeordnet worden, was Ministerpräsident Michail Mischustin sofort als verfrüht kritisiert hatte. Dann wurden etliche Beschränkungen wieder aufgehoben. Zumindest ein Zusammenhang scheint zwischen dem Hin und Her von Mitte April und dem starken Anstieg der Infektionsziffern seit den letzten Apriltagen nahezuliegen.

Fehler wurden gemacht, das wird inzwischen indirekt zugegeben. Ein Mitglied der Akademie der Wissenschaften sagte der Regierungszeitung Rossijskaja Gaseta, die Epidemie sei »durch die Hintertür« nach Russland gekommen – aus Europa. Den Weg direkt aus China hätten die Behörden der Infektion im Februar noch abgeschnitten. »Das Virus kam aus Courchevel«, bemerkte vor einigen Tagen der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin und sprach dabei offenbar vielen aus dem Herzen, die sich einen Winterurlaub in den französischen Alpen ohnehin nicht leisten können. Courchevel ist bei betuchten Russen eine beliebte Winterdestination. Als dort Anfang März die Pandemie ausbrach, reiste eine Vielzahl reicher Russen Hals über Kopf in infiziertem Zustand in die Heimat zurück.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen verliert Putin stark an Beliebtheit. Bei einer Umfrage des – vom Kreml finanzierten – Instituts WZIOM von März, welchem Politiker die Russen vertrauten, nannten nur noch 28 Prozent den Präsidenten. Das ist der niedrigste Zustimmungswert für ihn seit 14 Jahren. Als Reaktion ordnete die Institutsleitung an, statt der offenen Frage »Wem vertrauen Sie?« die geschlossene Frage »Vertrauen Sie Wladimir Putin?« zu stellen. Direkt nach dem Staatschef befragt, antworteten im April 68 Prozent aus der Stichprobe mit Ja. Auch dies ist aber ein Rückgang um mehrere Prozentpunkte.

Im Unterschied dazu scheint der Moskauer Bürgermeister Sobjanin durch seine Antikrisenpolitik Punkte gutzumachen. Sobjanin ist derzeit dabei, die Hauptstadt auf das wohl unvermeidliche weitere Ansteigen der Fallzahlen einzustellen. Stadtweit werden Sporthallen zu Lazaretten umgerüstet, 10.000 neue Betten sollen so zur Verfügung stehen. Dem Bürgermeister kommt dabei zugute, dass Moskau die reichste Region Russlands ist, so dass die Hilfsmaßnahmen zumindest nicht am Geld scheitern. Außerhalb der Hauptstadt ist die Lage offenbar wesentlich schlechter. Ärzte klagen über Mangel an persönlicher Schutzausrüstung, aber diese Informationen kommen nur über Umwege an die Öffentlichkeit. Denn direkte Klagen über die Zustände in den Krankenhäusern werden von den Behörden als »Fake News« bekämpft.