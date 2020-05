China will UNO gegen Covid-19 unterstützen

Beijing. China bietet den Vereinten Nationen mehr finanzielle Mittel im Kampf gegen das neuartige Coronavirus an. Die Volksrepublik sei bereit, ihren Beitrag zu erhöhen, falls die UNO mehr Geld für eine schnellere Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten zur Behandlung von Covid-19 benötige, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums am Mittwoch in Beijing. Wieviel China zu geben bereit ist, ließ die Sprecherin offen. (Reuters/jW)