Schulen in Wuhan öffnen teils wieder

Beijing. Nach monatelangen Schulschließungen hat in der zentralchinesischen Metropole Wuhan der Unterricht teilweise wieder begonnen. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen kehrten die Abschlussjahrgänge von 121 Oberschulen am Mittwoch zurück in ihre Klassenzimmer. In Wuhan war das neuartige Coronavirus Ende 2019 erstmals aufgetreten. Im Januar riegelten die Behörden die Millionenstadt vollständig ab. Vorerst betreffen die Schulöffnungen nur die Absolventen von Oberschulen, die mit dem Abitur vergleichbare Abschlussklausuren ablegen müssen. Nach Behördenangaben wurden sowohl Schüler als auch Lehrer vor Schulbeginn auf das neuartige Coronavirus getestet. (AFP/jW)