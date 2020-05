»Ein krankes System«

Georg Hochmuth/APA/dpa »Wer Geisterspiele will, soll diese auch präsentiert bekommen«: Die österreichischen Fanszenen lehnen künstliche Stadionatmosphäre strikt ab

Partien ohne Publikum. Eine Option, um die am 18. März coronabedingt unterbrochene Fußballsaison fortzusetzen, finden die Österreichische Fußballliga (ÖFBL) und der Österreichische Fußballbund (ÖFB). Zuletzt hatten die zwölf Bundesligisten auf einer Videokonferenz der Wiederaufnahme des Spielbetriebs zugestimmt und ein Konzept zur Prävention von Infektionen beschlossen. Der ÖFB gab einem Antrag der Liga statt, die Saison bis zum 31. Juli vor leeren Rängen abzuschließen.

Widerspruch kommt aus den Kurven. 15 Fangruppen von Klubs bis hinunter in die vierte Spielklasse veröffentlichten am Dienstag voriger Woche eine Stellungnahme. Darunter das »Kollektiv 1990« von Sturm Graz, die »Landstrassler« vom Linzer ASK und die »Wolfbrigade 04« des SKN St. Pölten. »Geisterspielen« können sie nicht viel abgewinnen, positionieren sich aber auch nicht explizit dagegen. Sie wissen: »Viele Fußballfans, die normalerweise die Heimspiele ihres Vereins besuchen, wählen aktuell lieber die Option Geisterspiele im TV, als gar keine Spiele ihrer Lieblingsmannschaft zu sehen.«

Unheilige Allianz

Die Debatte um einen Wiederbeginn der Liga folgt einer bestimmten Logik. »Der Profifußball«, schreiben die Aktivfans, »hat sich in den letzten Jahrzehnten auf eine unheilige Allianz aus windigen Investoren, TV-Vermarktung und unseriösen Spielerberatern eingelassen.« In Wahrheit gehe es um die Erfüllung hochdotierter Verträge, um »sehr viel Geld.«

Ein Sprecher der linken »Wolfbrigade 04« sagte am Dienstag gegenüber jW: »Unsere Erklärung ist eine Kritik an der aktuellen Entwicklung des Fußballbusiness.« Schwer sei es aber auch für Ultras, eine »optimale Vorgehensweise zu finden.« Viel Einfluss werden sie nicht haben, schätzen die Wolfbrigadisten. »Ob wir irgendetwas zustimmen oder nicht«, interessiere kaum jemanden, »so realistisch sind wir.« Falls es zu »Geisterspielen« an welchem Ort auch immer kommen sollte, können die St. Pöltener eines versichern: »Wir werden auf jeden Fall die Gesundheit und den Schutz der Allgemeinheit vor ein Spieltagserlebnis stellen.« Im Klartext: Keine Aufzüge vor einem Stadion oder im Stadtgebiet.

An der Liga und dem Verband sei es nun, so die Fanszenen, mit der Regierung an Infektionsschutzkonzepten zu arbeiten, die baldmöglichst auch Zuschauer im weiten Rund zulassen. »Alles andere ist nur der hilflose Versuch, ein bereits krankes System künstlich am Leben zu halten.«

»Existenzfrage«

Einfach wird das nicht, selbst Spiele ohne Besucher sind ungewiss. Das Problem: Der final über eine Fortsetzung der Kicks entscheidende Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) teilte am Sonntag mit, dass die Liga weitere Quarantänevorschläge auch für das Umfeld eines positiv getesteten Spielers liefern müsse, für Mit- und Gegenspieler also. ÖFBL-Boss Christian Ebenbauer klang am Montag im Interview mit der Tageszeitung Standard zerknirscht: »Wenn man nicht weiß, wann und unter welchen Bedingungen wieder gespielt werden kann, wird das schnell zur Existenzfrage.«

Im Laufe der Woche werden die Klubs nach jW-Informationen weiter beraten; anschließend soll, so ÖFBL-Sprecher Mathias Slezak am Dienstag gegenüber dieser Zeitung, »das überarbeitete Konzept bis Ende der Woche ans Ministerium gehen.« Noch sei ein Wiederbeginn denkbar, allerdings seien terminliche und wirtschaftliche Situationen zu berücksichtigen, betonte Slezak. Mehr Klarheit soll es am Donnerstag geben, dann findet eine außerordentliche Tagung von Liga- und Klubverantwortlichen statt.

Zumindest einen Konsens konnten die Fanszenen finden: Leere Ränge mit Pappfiguren oder Stadionatmosphäre vom Band künstlich zu beleben, lehnen sie strikt ab. »Wer Geisterspiele will, soll diese auch präsentiert bekommen«.