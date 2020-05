Amazon lässt Muskeln spielen

REUTERS/Pascal Rossignol Logistikzentrum des US-Versandhandelsriesen in Lauwin-Planque, Nordfrankreich

Die französische Regierung weigert sich, dem Internetriesen Amazon Kurzarbeit zu bezahlen. Das Arbeitsministerium lehnte am Montag in Paris einen entsprechenden, am vergangenen Donnerstag eingereichten Antrag der Unternehmensleitung ohne weitere Erklärung ab. Der US-amerikanische Versandhändler hatte seine sechs Logistikzentren in Frankreich am 16. April geschlossen, nachdem ein Pariser Gericht besseren Schutz der rund 10.000 Beschäftigten gegen das Coronavirus sowie die Beschränkung des Handels auf lebensnotwendige Produkte verlangt hatte. Gewerkschaften nannten den Versuch Amazons, sich das Salär der in Kurzarbeit geschickten Lohnabhängigen aus der Staatskasse bezahlen zu lassen, »zutiefst unanständig«.

In einer am Montag verbreiteten gemeinsamen Erklärung wiesen die führenden französischen Beschäftigtenorganisationen darauf hin, dass die finanzielle Unterstützung als Hilfsmaßnahme »für Beschäftigte beschlossen wurde, deren Betriebe zur Zeit nicht arbeiten können«. Dem französischen Management des Unternehmens boten sie eine »Wiederaufnahme der Arbeit« unter den gerichtlich festgelegten Bedingungen an.

Amazon hatte seit dem Ausbruch der Coronakrise im Januar nicht nur sein gesamtes Warenangebot weiter über das Internet verkauft und sich damit einen enormen Vorteil gegenüber dem von der Schließung seiner Läden betroffenen Einzelhandel verschafft. Seit der Gerichtsbeschluss dies untersagt und der Konzern die französischen Filialen im April wegen des Urteils »vorläufig« geschlossen hatte, bediente der Weltmarktführer die dortige Kundschaft über sein Vertriebsnetz aus Nachbarländern.

Seinen Antrag auf Staatshilfe begründete Amazon am Montag mit dem Hinweis auf die beschlossenen Finanzhilfen für Wirtschaftsbetriebe des Landes. Der Konzern, der seinen Beschäftigten bis dato den vollen Lohn weiterbezahlte, sei davon ausgegangen, dass er – »wie auch andere Unternehmen in Frankreich« – von dieser Unterstützung profitieren könne. Dies wären 84 Prozent des Nettoarbeitslohns gewesen, die Frankreich aktuell für abhängig Beschäftigte bereitstellt, deren Firmen den Betrieb im Rahmen der Gesundheitskrise einstellen oder drosseln mussten.

Einer vom Gericht verlangten Einschränkung seines Handelsangebotes will Amazon offenbar nicht nachkommen. »In der Tat ist unsere logistische Arbeit komplex«, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung des Unternehmens, »und die vom Gericht präzisierte Androhung von 100.000 Euro Strafzahlung für jede einzelne Zuwiderhandlung« könne sich leicht »zu einer Summe von einer Milliarde Euro pro Woche« addieren.

»Unglücklicherweise« müsse Amazon angsichts »dieses Risikos« seine französischen Vetriebszentren vorläufig geschlossen halten, »während wir im Lichte der Gerichtsentscheidung die beste Funktionsweise für uns abschätzen werden«.