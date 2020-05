»Grup Yorum«-Musiker beendet Hungerstreik

Istanbul. In der Türkei hat der Bassist Ibrahim Gökcek von der linken Musikgruppe »Grup Yorum« am Dienstag seinen seit 323 Tagen andauernden Hungerstreik abgebrochen. Gemeinsam mit seiner im April in Folge des Hungerstreiks verstorbenen Bandkollegin Helin Bölek hatte er gegen ein Auftrittsverbot und für die Freilassung seiner unter Terrorismusvorwürfen inhaftierten Bandkollegen gekämpft. »Die ganze Welt hat von unserem Widerstand gehört«, hieß es in einer in Istanbul verlesenen Erklärung von Grup Yorum, die von einem »politischen Sieg« sprach. Abgeordnete der Oppositionsparteien HDP, CHP und TIP, Künstler und Menschenrechtler hatten sich zuvor verpflichtet, als Garanten für die Umsetzung von Gökceks Forderungen einzustehen. Der bis auf die Knochen abgemagerte Musiker wurde ins Krankenhaus gebracht.