Kommandant der Taliban in Afghanistan getötet

Masar-i-Scharif. Ein ranghoher Kommandant der Taliban, Mullah Yaqub, ist zusammen mit 15 weiteren Islamisten am Dienstag getötet worden. Militärflugzeuge hätten eine Versammlung in der nordafghanischen Provinz Balch angegriffen, wie der zuständige Armeesprecher, Mohammed Hanif Resai, mitteilte. Das könne ein großer Rückschlag für die Taliban in der Region sein. Derweil bestätigte der Sprecher des afghanischen Sicherheitsrats, Dschawid Faisal, gegenüber dpa am Dienstag, dass seit Sonnabend rund 300 inhaftierte Taliban entlassen wurden. Der Gefangenenaustausch war als Vorbedingung für innerafghanische Friedensgespräche Teil des Abkommens, das die USA mit den Taliban am 29. Februar in Doha (Katar) unterzeichnet hatten. (Xinhua/dpa/jW)