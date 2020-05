Studie: Wenige Branchen ohne Kurzarbeit

München. Nur wenige Branchen in Deutschland sind nach einer Untersuchung des unternehmernahen Münchner Ifo-Instituts in der Coronakrise nicht von Kurzarbeit betroffen. Dazu zählten etwa Energieunternehmen, Wasserbetriebe und Pharmakonzerne. Steuerberater und Wirtschaftsprüfer seien mit drei Prozent der Betriebe von Kurzarbeit kaum betroffen, teilte das Institut am Dienstag als Ergebnis seiner Erhebung mit. Zum Vergleich: In der Gastronomie haben 99 Prozent der Unternehmen Kurzarbeit angemeldet. (jW)