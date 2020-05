»Vonovia« kassiert mit Mieten hohe Gewinne

Frankfurt am Main. Die Coronakrise geht fast spurlos an »Vonovia« vorbei. Der größte deutsche Wohnungskonzern baute den Gewinn im ersten Quartal deutlich aus und bestätigte die Prognosen für 2020. »Unser Geschäft ist glücklicherweise langweilig, stabil und berechenbar«, sagte Vorstandschef Rolf Buch am Dienstag. Eine Übernahme des Rivalen »Deutsche Wohnen«, über die zuletzt wieder spekuliert worden war, stehe derzeit nicht zur Debatte. Das operative Ergebnis nach Zinsen und Steuern legte von Januar bis März um 10,5 Prozent auf 335,5 Millionen Euro zu. Die Mieteinnahmen stiegen im selben Zeitraum um zwölf Prozent auf 564 Millionen Euro.(Reuters/jW)