US-Kriegsschiffe in Barentssee

Washington. Erstmals seit Mitte der 1980er Jahre hat die US-Marine Kriegsschiffe in die Barentssee, ein Randmeer des Arktischen Ozeans nördlich von Norwegen und dem europäischen Teil Russlands, einlaufen lassen. Neben drei US-Zerstörern und einem Hilfsschiff habe auch eine britische Fregatte an der Operation teilgenommen, erklärte die US-Marine am Montag (Ortszeit). An der Barentssee liegen wichtige Stützpunkte der russischen Nordflotte. Die US-Marine erklärte, das russische Verteidigungsministerium sei vergangenen Freitag darüber unterrichtet worden, um »Fehlannahmen zu vermeiden, das Risiko zu verringern und eine versehentliche Eskalation zu verhindern«. (dpa/jW)