Kapital pampern

Christian-Ditsch.de Demo für nachhaltige und soziale Verkehrspolitik statt Abwrackprämien (Bundeskanzleramt, Berlin, 5.5.2020)

Die Bundesregierung will bis Anfang Juni über die Ausgestaltung von »Kaufanreizen« für Autos entscheiden. Darin seien sich die Teilnehmer eines per Video abgehaltenen Lobbyistentreffens am Dienstag einig gewesen, meldete die Nachrichtenagentur dpa mit Bezugnahme auf »Regierungskreise«. Wieder war von einem »Autogipfel« die Rede.

Die Bezeichnung trifft durchaus zu. Ein Gipfel der Dreistigkeit ist es schon, wenn Kapital- und Staatsfunktionäre gemeinsam mit der IG Metall über Subventionen aus Steuergeldern für eine Branche reden, statt zuerst die Konzerneigner an ihre »Kapitalistenpflicht« zu erinnern, notfalls eigenes Geld nachzuschießen, um die Unternehmen wieder flottzumachen.

Jährlich weit über 400 Milliarden Euro setzen die deutschen Hersteller um und hatten ihren Aktionären satte Dividenden ausgeschüttet. Von den Eigentümern saß – mit Ausnahme des SPD-Politikers Stephan Weil – keiner am virtuellen Gipfeltisch. Und der auch nur in Vertretung Niedersachsens, das knapp 20 Prozent der VW-Stammaktien hält. Die Porsches und Piëchs (VW-Haupteigner) schickten ebenso wie Daimlers Großaktionär »Blackrock« oder die Erben Susanne Klatten und Stefan Quandt (BMW) nur ihre Agenten vor. Klatten und Quandt beispielsweise hatten allein 2017 für das Jahr zuvor 1,074 Milliarden Euro Dividende eingestrichen.

Ministerpräsident Weil und dessen Kollegen Winfried Kretschmann (Grüne) und Markus Söder (CSU) werden von den Medien als Vertreter der »Autoländer« bezeichnet, denn die Konzernzentralen von VW, Daimler und BMW stehen in Hannover, Stuttgart und München. Alle drei können schon qua Amt zu den einflussreichsten Lobbyisten der Branche gezählt werden. Die jeweiligen Bundesländer profitieren vielfach von der Symbiose mit den Konzernen. Kein Wunder also, wenn sie laut nach »Kaufprämien« rufen.

Momentan ziert sich der Bund hinsichtlich konkreter Zusagen. Das ist verständlich. Berlin hat bereits wegen Corona darbenden Wirtschaftszweigen Hunderte Milliarden versprochen, Brüssel höhere EU-Beiträge angeboten, den EU-»Südländern« umfangreiche Hilfen avisiert. Denn auch Kredite müssen von der Bundesregierung bedient und theoretisch sogar zurückgezahlt werden. Keiner weiß, wie sich die Lage weiter entwickelt.

Die Gewerkschaft ist ebenfalls für Staatshilfen. Die Autoindustrie hat noch rund 800.000 gut bezahlte Arbeitsplätze. Den Takt hatte bereits VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh vorgegeben, als er am vorigen Mittwoch von der Politik einen »kräftigen Impulsstoß« für die Branche verlangt hatte.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) spielt indes weiter den großen Geldgeber. Er hatte angekündigt, dass die Koalition Ende Mai oder Anfang Juni ein »Konjunkturpaket« auflegen wolle, um die Wirtschaftstätigkeit anzukurbeln. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt sich wieder einmal zögerlich. Sie hatte deshalb bei den Gesprächen am Dienstag noch keine Entscheidung über spezielle Anreize für die Branche versprechen wollen.

Denn da waren ja noch die Umwelt- und Klimaschützer. Deren Vertreter warnten am Dienstag wiederholt eindringlich davor, den Verkauf von Kfz mit Verbrennungsmotoren durch Steuergelder zu fördern. In Berlin forderten u. a. Mitglieder von Campact bei einer Aktion vor dem Bundeskanzleramt »Vorfahrt fürs Klima«. Der Staat dürfe »kein Steuergeld für Spritschlucker« lockermachen, hieß es.