DKP verurteilt Putschversuch in Venezuela

Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) hat am Montag den Putschversuch in Venezuela verurteilt:

Der US-Imperialismus und seine Marionetten in der sogenannten Opposition in Venezuela versuchen offensichtlich, die Coronapandemie auszunutzen, um gegen die legitime Regierung von Präsident Maduro in Venezuela zu putschen. Über das Wochenende des 2./3. Mai sollten bewaffnete Söldner aus Kolumbien nach Venezuela eingeschmuggelt werden. Die DKP verurteilt diese Aggression aufs schärfste. Wir rufen zur Solidarität mit dem Volk von Venezuela und seiner legitimen Regierung unter Präsident Maduro auf. Unsere Solidarität gilt darüber hinaus unserer Schwesterpartei, der Kommunistischen Partei Venezuelas. Stoppt den Putsch – weg mit der Blockade gegen Venezuela.

Der Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann (Die Linke) kritisierte am Montag den Vorstoß von Gesundheitsminister Jens Spahn zur Einführung eines Immunitätsnachweises nach überstandener Infektion mit dem Erreger von Covid-19:

Mit der Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes droht ein nie dagewesener Tabubruch. Durch die geplante Einführung eines notwendigen Immunitätsnachweises während der Coronapandemie und damit angedrohten »individualbezogenen Maßnahmen« (...) greift Gesundheitsminister Spahn direkt die Grundrechte des einzelnen an (...)

Der Gesundheitsminister treibt ein gefährliches Spiel. Entweder infiziert man sich absichtlich oder wird zum Probanden für ein völlig neues und vor allem unbekanntes Medikament, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Dies wird die gesellschaftliche Spaltung nur weiter vorantreiben und greift in die Entscheidungsfreiheit des einzelnen ein. Notfalls muss dieses Treiben durch das Bundesverfassungsgericht aufgehalten werden. Anstatt strategisch in präventive Maßnahmen und Schutzgüter zu investieren, schwingt Spahn die Beschränkungskeule. Das ist das vollkommen falsche Signal und zeigt die Konzeptionslosigkeit der Bundesregierung deutlich auf.

Das Aktionsbündnis »Ende Gelände« kündigte für Sonntag, den 17. Mai, eine Kundgebung am Steinkohlekraftwerk »Datteln 4« an:

Damit protestiert das Bündnis drei Tage vor der Aktionärsversammlung des Betreibers Uniper gegen die Inbetriebnahme des Kohlekraftwerks. (...)

»Ende Gelände« trägt der Coronapandemie durch ein umfassendes Infektionsschutzkonzept Rechnung. Die teilnehmenden Personen werden einen Abstand von mindestens drei Metern zueinander halten, die An- und Abreise erfolgt einzeln. »Wir werden diesmal nur 60 sein, aber wir stehen für die Mehrheit der Menschen in Deutschland. Dieses Kraftwerk (...) darf nie ans Netz gehen. Auch und gerade in der Coronakrise müssen wir das Klima und unsere Zukunft schützen«, sagt Versammlungsanmelder Daniel Hofinger. Eine für Mai geplante Aktion mit mehreren tausend Teilnehmenden hatte »Ende Gelände« zu Beginn der Coronapandemie abgesagt.

Mit der Aktion macht »Ende Gelände« auf die ausbeuterischen Lieferketten der Steinkohle aufmerksam. »Uniper importiert Blutkohle, um klimaschädlichen Strom zu produzieren, den niemand braucht«, sagt »Ende Gelände«-Sprecherin Kim Solievna. Die Kohle wird unter anderem aus der russischen Region Kusbass importiert, wo sich Lungen- und Krebserkrankungen häufen und Menschen ihr Zuhause und ihre Lebensgrundlage durch Umsiedlungen für den Kohleabbau verlieren.