Lärm gegen Regierung

Marko Djurica/REUTERS Oppositionelle Aktivisten in Serbien sehen in Regierungsmaßnahmen als eine »Probe für die Diktatur« (Belgrad, 29.4.2020)

Der Protest reißt nicht ab: Seit mehr als einer Woche demonstrieren in ganz Serbien Tausende Menschen gegen die von der rechten Regierung verhängten Maßnahmen, die die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus eindämmen sollen. Während der nächtlichen Ausgangssperre wird um 20.05 Uhr auf Töpfe geschlagen oder es dröhnt laute Musik aus den Fenstern oder von den Balkonen – alles unter dem Motto »Lärm gegen die Diktatur«. Dabei geht es den Aktivisten nicht darum, die Maßnahmen im allgemeinen anzuzweifeln. Vielmehr kritisieren sie, dass sich die regierende Fortschrittspartei (SNS) von Präsident Aleksandar Vucic weitere Befugnisse gesichert hat – mehr als schon vor dem Ausbruch der Pandemie.

In Serbien rief Vucic am 15. März den Notstand aus, diese Entscheidung war aber nicht – wie von der Verfassung vorgesehen – vom Parlament gefällt worden. Erst am vergangenen Donnerstag kamen die Abgeordneten wieder zusammen, um den Notstand nachträglich zu bestätigen. Er soll nun voraussichtlich am Donnerstag wieder aufgehoben werden, wie Vucic am Sonntag verkündete. Dann soll auch wieder die ersten Kundgebung vor dessen Amtssitz in Belgrad stattfinden, wie Aktivisten ankündigten. Damit gehen die in den vergangenen Jahren immer wieder aufgeflammten Proteste gegen die Regierung in eine neue Runde.

In einem online von der Initiative Gradjanski Front veröffentlichten Aufruf heißt es, man sei darüber besorgt, dass die Maßnahmen der Regierung »eine Art Probe für die Diktatur sind«. Die »Toleranz der Bürger« solle getestet werden und wieweit sich deren Rechte und Freiheiten beschränken ließen. Die ebenfalls zu den Protesten aufrufende Gruppe »Wir geben Belgrad nicht her« weist zudem darauf hin, dass sich eine regierungsnahe Clique des Staates bemächtigt und dadurch »enorm bereichert« hätte.

Moniert werden zudem die unterschiedlichen Maßnahmen für verschiedene Bevölkerungsgruppen: Ältere Menschen dürfen nur sehr eingeschränkt nach draußen, anfangs war es ihnen sogar ganz verboten. Mehrtägige Ausgangssperren, während derer niemand vor die Tür durfte, haben Zweifel aufkommen lassen, ob dies alles dem Infektionsschutz diene oder vielmehr dazu genutzt werde, Bürgerrechte und -freiheiten einzuschränken.

Dafür sprechen auch die insgesamt 42 Verstöße gegen die Presse- und Meinungsfreiheit, welche die Organisation Gradanske inicijative seit dem 15. März zählte. Unter anderem wurde eine Journalistin aus Novi Sad Anfang April kurzzeitig inhaftiert. Sie soll mit einem Artikel, in dem sie über mangelnde Schutzmaßnahmen und -ausrüstung im Klinikzentrum Vojvodina berichtete, Panik und Unruhe gestiftet haben.

Wie offenkundig widersprüchlich die Maßnahmen auch in Serbien waren, zeigt sich daran, dass trotz Ausgangsbeschränkungen Beschäftigte weiterhin – meist ohne ausreichenden Schutz – in Fabriken arbeiten mussten. Proteste dagegen gab es beispielsweise beim Autozulieferer Yura. Mit zweierlei Maß wurde auch während der orthodoxen Osterfeiertage gemessen, als es für mehr als 80 Stunden verboten war, das Haus zu verlassen. Toleriert wurde jedoch, dass Gläubige die Gottesdienste besuchten – inklusive des gemeinsamen Küssens der Ikonen.

Auch während der aktuellen Lärmdemonstrationen scheinen die Behörden es zuzulassen, dass Anhänger der SNS die Ausgangssperren missachten, um lautstark Gegenproteste zu veranstalten. So wurde mit bengalischem Feuer und Raketen auf Hochhäuser geschossen und es wurden über Lautsprecher Parolen gegen Oppositionspolitiker gerufen, wie serbische Medien berichteten.

Die Fortschrittspartei ist mittlerweile zum Wahlkampf übergegangen. Denn die Parlamentswahlen, die eigentlich am 26. April hätten stattfinden sollen, werden nun voraussichtlich im Juni nachgeholt, wie Vucic am Sonntag abend erklärte. Teile der Opposition hatten bereits Anfang des Jahres angekündigt, sich nicht an der Abstimmung zu beteiligen, weil sie die Bedingungen dafür nicht als frei und fair ansehen.