Das erste Mal

Anefo/bit.ly/2yr5NK7/bit.ly/3fc6gAF Eigentlich galt Jock Stein als Fehlbesetzung auf dem Trainerposten der Celtics (9.3.1970)

Nach gerade einmal acht Minuten schien es bereits gelaufen, das Finale im Europapokal der Landesmeister 1967 zwischen Inter Mailand und Celtic Glasgow. Inters Superstar Sandro Mazzola hatte sein Team per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung gebracht. Dass sich die italienischen Defensivkünstler diese Führung noch einmal nehmen lassen würden, daran glaubten sicher nicht einmal die kühnsten Optimisten unter den rund 12.000 Celtic-Fans, die ihre »Bhoys« nach Lissabon begleitet hatten.

Zwei der drei letzten Titel in diesem Wettbewerb waren zuletzt an Inter unter Trainer Helenio Herrera gegangen. Der Argentinier setzte auf destruktiven Fußball, den »Catenaccio«. Die großen Stars neben Mazzola waren zwei Verteidiger: Tarcisio Burgnich und Giacinto Facchetti. Celtic und Trainer Jock Stein verfolgten jedoch einen ganz anderen, einen offensiven Ansatz; die Schotten begeisterten Europa damals mit schnellem und attraktivem Angriffsfußball.

Stein hatte Celtic 1965 übernommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der von irischen Einwanderern gegründete Klub seit zwölf Jahren auf einen Meistertitel gewartet. Ein Ziel, das Stein mit seiner Mannschaft bereits in der ersten Saison erreichen sollte. Und das, obwohl der Protestant Stein den erzkatholischen Verein im Grunde nie hätte übernehmen dürfen. So zumindest die damalige Sicht. Die Verantwortlichen waren mit der Verpflichtung von Stein also ein nicht geringes Risiko eingegangen. Ein Risiko jedoch, das sich rasch auszahlte.

Nach dem Gewinn der Meisterschaft marschierte Celtic durch Europa und besiegte auf dem Weg ins Finale den FC Zürich, FC Nantes, FK Vojvodina und Dukla Prag. Damit stand zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs eine britische Mannschaft im Endspiel. Eine Mannschaft, die sich vor allem aus lokalen Spielern zusammensetzte – sämtliche Mitglieder der ersten Elf waren in einem Radius von 40 Meilen um das Stadion Celtic Park geboren.

Zu den großen Figuren des Teams gehörten unter anderem Kapitän Billy McNeill, Mittelfeldmotor Bobby Murdoch, der kleine Dribbler Jimmy Johns tone oder Verteidiger Tommy Gemmell. Letzterer schaffte es im Finale gegen Inter als Erster, deren Abwehrriegel per Gewaltschuss zu knacken. Kurz vor Schluss drehte ein Treffer von Stevie Chalmers die Partie endgültig. Celtic setzte sich damit als erste britische Mannschaft die europäische Krone auf. Die »Löwen von Lissabon« waren geboren.

Der Sieg von Celtic war zu dieser Zeit auch ein Erfolg des Angriffs- über einen zynischen Ergebnisfußball. »Der Sieg war wichtig, ja, aber es ist mehr die Art und Weise, wie wir ihn errungen haben, die mich mit Genugtuung erfüllt. Wir haben ihn errungen, indem wir puren, schönen, einfallsreichen Fußball spielten«, sagte Stein nach dem Endspiel.

In dieser Saison gewann Celtic außerdem noch die Meisterschaft, den Pokal sowie den Liga-Cup. Bis 1974 hieß der schottische Meister in jedem Jahr Celtic Glasgow. 1970 zog die Mannschaft noch einmal in das Finale des Europapokals der Landesmeister ein, musste sich aber Feyenoord Rotterdam nach Verlängerung mit 1:2 geschlagen geben.