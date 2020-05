Differenzierter Blick

Sergei Karpukhin/REUTERS Martin Aust lichtet zumindest etwas Nebel bei der Bewertung russischer Politik (Roter Platz in Moskau, 2002)

Imperien haben einen schlechten Ruf. Sie werden häufig synonym mit dem gleichnamigen Ismus gedacht und stehen für Unterdrückungssysteme vielfältigster Art. Das ist eine Sichtweise, die den Standpunkt des Nationalstaats zur unausgesprochenen Voraussetzung hat. Auch wenn diese Sichtweise verbreitet ist: Zwingend ist sie nicht. Der Osteuropahistoriker Martin Aust will sicherlich keine Apologie des Imperiums liefern. Aber zu Beginn seiner Überblicksstudie über die »Schatten des Imperiums« am Beispiel Russlands weist er darauf hin, dass Imperien im Innern oft zu »großer Toleranz gegenüber kultureller Vielfalt« fähig seien, und dass ein Entwicklungsgefälle zwischen Zentrum und Peripherie im Laufe der Zeit aufgeholt werden könne.

Man muss hier nicht die von den Tatsachen längst erledigte Frage aufwerfen, ob es gut oder schlecht gewesen sei, dass es ein Imperium – das römische – war, das zur Versorgung seiner Besatzungstruppen den Weinbau und die gepflasterten Straßen an den Rhein und die Donau gebracht hat. Aber den Streit, ob die »Pax Romana« den Stammeskriegen der Germanen nicht überlegen war, auch wenn sie mit »Fremdherrschaft« und gewaltsam geklärten Kräfteverhältnissen verbunden war, kann man nicht ganz außer acht lassen. Aust beschreibt seine Zeit als Nachwuchswissenschaftler im Russland der 1990er Jahre: Praktisch jedes Küchengespräch mit seinen Zimmerwirtinnen sei auf die Sehnsucht nach den Sozialleistungen des sowjetischen »Imperiums« oder die plötzlich zu Ausland gewordenen Urlaubsziele im Kaukasus, am Schwarzen Meer oder an der Ostsee hinausgelaufen.

Zu der Einordnung der UdSSR als Quasiimperium kommt Aust auf Grundlage der Beobachtung, dass die Sowjetunion den Großteil des territorialen Bestands und der multinationalen Bevölkerung des Zarenreichs übernahm. Dass die Bolschewiki auch den Anspruch hatten, eine neue Gesellschaft zu bauen, ignoriert er, betont aber, dass es sowohl im Zarenreich als auch in der UdSSR Integrationsangebote an die nichtrussische Bevölkerung gab. Die sowjetische Nationalitätenpolitik behandelt er sehr oberflächlich. Er weist darauf hin, dass vor allem in den 1920er Jahren über die Politik der »Einwurzelung« des Sozialismus (korenisazija) nichtrussische Völker im Grunde erst zu Nationen herangebildet wurden. Auf den im Nachhinein prophetischen Einwand, den schon Rosa Luxemburg gegen die Nationalitätenpolitik der Bolschewiki erhoben hatte – dass sie gegenüber dem aufkommenden Nationalismus opportunistisch sei und sich auf diese Weise ihre eigenen Gegner heranziehe –, geht er überhaupt nicht ein. Wie denn überhaupt seine Darstellung der Nationalitätenverhältnisse in der UdSSR bestenfalls flüchtig zu nennen ist. Dass es gerade die sowjetischen »Entwicklungsländer« in Zen­tralasien waren, die von der unter Jelzin betriebenen Aufspaltung der Union unangenehm überrascht wurden, kommt nicht vor. So bleibt der Überblick über die Wurzeln der Implosion der Sowjetunion oberflächlich – ein Eindruck, der durch Fehler bei Datumsangaben verstärkt wird.

Aufschlussreicher ist dann wieder die Darstellung der Politik Russlands gegenüber den einstigen Bruderstaaten seit 1991. Zu etlichen Regionalkonflikten, die von der NATO-formierten öffentlichen Meinung als Beleg für russischen »Imperialismus« genommen werden, liefert er kurze Darstellungen der tatsächlichen Abläufe, die einiges richtigstellen. Das hindert ihn nicht, die Übernahme der Krim als »Annexion« zu bezeichnen. Aber Aust ist kein rhetorischer Kriegstreiber, sondern tritt für eine »realistische« Nachbarschaftspolitik der EU gegenüber Russland ein.

Am Beispiel des Umgangs von Großbritannien und Frankreich mit dem Verlust ihrer jeweiligen Kolonialreiche argumentiert er, dass es längere Zeit dauern könne, bis solche Staaten vom »kolonialen Denken« abgingen; entsprechend könne das auch in Russland noch dauern. Austs Buch will zur Versachlichung des Umgangs mit dem gegenwärtigen Russland beitragen. Das ist heute schon allerhand.