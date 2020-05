Keine Chance

ÖNB/Bildarchiv Austria Blick in die Vergangenheit: Plakat der KPÖ aus dem Jahr 1947

In den ersten Jahren nach 1945 war die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) prägend für die neue Republik. Insbesondere durch ihre führende Rolle im antifaschistischen Widerstand war die Partei in der Illegalität zu einer gewichtigen politischen Kraft geworden.

Der Wiener Historiker Manfred Mugrauer hat nun eine Studie zur Politik der KPÖ im ersten Nachkriegsjahrzehnt vorgelegt, die das Wirken der Partei, die Ende der 1940er Jahre rund 150.000 Mitglieder hatte, umfassend darstellt. Mugrauers Arbeit basiert auf einer akribischen Auswertung der derzeit verfügbaren Archivquellen und der Literatur zur KPÖ. Das Ergebnis ist eine trotz des Umfangs gut lesbare Geschichte der Partei in diesem entscheidenden Jahrzehnt.

Mugrauer führt den großen Anteil der KPÖ am Aufbau der Zweiten Republik eindrucksvoll vor Augen. Diese Bedeutung erschöpft sich nicht in der 1947 beendeten Regierungsbeteiligung. Allerdings hatte sich die KPÖ bis 1947 »von einer verantwortungsbewussten ›Staatspartei‹ zur Oppositionspartei und politischen Außenseiterin« entwickelt. Als Hauptursachen dafür nennt Mugrauer »die einseitige Westorientierung von SPÖ und ÖVP« sowie den Antikommunismus, der als »Staatsideologie« den antifaschistischen Grundkonsens des Jahres 1945 abgelöst hatte. Dies führte zur systematischen Ausgrenzung der KPÖ aus allen politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Bereichen. Die von den Kommunisten in den Jahren von Exil und Widerstand entwickelte Volksfrontorientierung war damit obsolet. Die in diesem Konzept vorgesehene »breite demokratische Zusammenarbeit und ein ›neues Österreich‹ als Zwischenetappe eines friedlichen Weges zum Sozialismus« war an den »geopolitischen Rahmenbedingungen und ihrer innenpolitischen Widerspiegelung gescheitert«. Die KPÖ hatte in der Nachkriegssituation eigentlich keine Chan ce auf Erfolg (»No win«-Situation), so Mugrauer. Ob als Regierungspartei oder Oppositionskraft: Ausnahmslos jede Initiative der Kommunisten wurde von politischen Gegnern und Medien gegen die Partei gewendet.

Dies betraf insbesondere die bundespolitische Ebene. Das vorliegende Buch zeigt indes, dass die Partei in vielen gesellschaftlichen Bereichen einflussreich blieb. In Gemeinden und Landtagen, in Betrieben und im Österreichischen Gewerkschaftsbund verfügten KPÖ-Mitglieder in diesen Jahren über wichtige Positionen. Fast nebenbei informiert Mugrauer über die Arbeit kommunistischer Bürgermeister oder Betriebsräte. Diese breite Verankerung führte dazu, dass die KPÖ über Jahrzehnte in der Öffentlichkeit präsent blieb.

Mugrauers Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur zeigt, dass antikommunistische Legenden bis heute wirken. So hält sich die Annahme, die KPÖ habe einen Putsch geplant, ebenso wie die Theorie, dass die Partei zusammen mit der sowjetischen Besatzungsmacht auf eine Teilung des Landes hinarbeitete. Obwohl die Quellenlage eindeutig ist, findet sich die widerlegte »Putschthese« bis heute auch in Arbeiten etablierter Historiker. Zuletzt tauchte die Behauptung auf, wonach es in der KPÖ-Führung ernsthafte Pläne für eine Teilung Österreichs gegeben habe. Grundlage für diese Behauptung ist ein in den 1990er Jahren veröffentlichtes Protokoll, dem zufolge KPÖ-Vertreter in Moskau über diese Option gesprochen hatten. Mugrauer macht darauf aufmerksam, dass darüber in der KPÖ-Führung ansonsten nie diskutiert wurde – ganz zu schweigen davon, dass eine Teilung des Landes kein Ziel war, dem sich die Mitglieder bei ihrer täglichen Parteiarbeit widmeten.

Das Buch zeichnet die Herausforderungen nach, mit denen eine westeuropäische kommunistische Partei nach 1945 konfrontiert war. Dabei wird deutlich, wie schwierig es für die Protagonisten war, auf internationale Entwicklungen zu reagieren, die die österreichische Politik prägten. Für die »Zwiespältigkeiten und Unsicherheiten der KPÖ-Politik« in den Jahren nach der Befreiung waren Mugrauer zufolge weniger Fehlentscheidungen und -einschätzungen der Kommunisten verantwortlich, sondern die »Zweideutigkeiten, die mit dem Übergang von der Anti-Hitler-Koalition zum Kalten Krieg« verbunden waren.