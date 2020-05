Nachschlag: Grüne Katastrophe

Planet of the Humans Unter kapitalistischen Bedingungen gibt es keine »grüne Energie« (»Planet of the Humans«)

Jeff Gibbs und Michael Moore haben mit »Planet of the Humans« (Planet der Menschen) einen Film gedreht, der niemanden kaltlassen wird. Eigentlich sollte er auf Festivals starten, wegen »Corona« ist er jetzt umsonst im Internet zu sehen. Es geht in der Doku um die Frage, ob durch einen »Green New Deal« die Ökokatastrophe aufzuhalten ist. Die Antwort: nein. Und das wird in aller gebotenen Drastik belegt: In riesigem Ausmaß werden Wälder abgeholzt und Landschaften zerstört, um »klimaneutral« Strom zu erzeugen oder »Biokraftstoffe« zu gewinnen. Die Profiteure: z. B. der Koch-Clan, der sich schon mit Öl und Gas eine goldene Nase verdient hat und zu den Hauptsponsoren der Rechten zählt, oder die Milliardäre Richard Branson und Michael Bloomberg. Von den interviewten Führern der Umweltbewegung scheint allein die Inderin Vandana Shiva in der Lage, die Zusammenhänge zu begreifen. Die Konsequenz kann nur sein: ein Systemwechsel, kein »grüner Kapitalismus«. Pflichtprogramm – auf englisch! (jt)