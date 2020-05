Öl im Ausverkauf

Alexey Malgavko/REUTERS Russlands Rücklagen aus dem staatlichen Wohlfahrtsfonds sind Schätzungen zufolge in zwei Jahren aufgezehrt (Raffinerie in Omsk, 10.2.2020)

Zur Abwechslung hatten russische Medien am ersten Maiwochenende gute Nachrichten vom Ölmarkt. Russland habe im ersten Quartal dieses Jahres vier Millionen Tonnen Rohöl nach China exportiert, und im April noch einmal 2,1 Millionen Tonnen.

Was die Agenturen nur im Kleingedruckten dazusagten: Es ist faktisch ein Ausverkauf. Chinas Raffinerien seien derzeit dabei, nach dem vorübergehenden Stillstand der Wirtschaft infolge der Pandemie nun die Vorratstanks zu günstigen Preisen wieder aufzufüllen. Das heißt, der Exportboom dürfte nicht ewig dauern. Russisches Öl der Sorte »Urals« wurde zuletzt für rund 18 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) gehandelt, ganz knapp über der Gewinnschwelle der profitabelsten Quellen, die bei etwa 15 US-Dollar liegen.

Preisspirale in Gang gesetzt

Gleichzeitig droht Russland offenbar große Teile des Absatzes in der EU zu verlieren. Denn hier drängt Saudi-Arabien mit Öl zu Dumpingpreisen und Rabatten von zehn US-Dollar auf den Markt, überdies lockt es die Importeure mit dreimonatigen Zahlungszielen. Von russischen Anbietern sind keine vergleichbaren Preiszugeständnisse zu beobachten.

Es gibt allerdings zwei Schranken dieses Verdrängungswettbewerbs: erstens der Umstand, dass die traditionellen Abnehmer russischen Öls in Europa, die Raffinerien in den ehemals sozialistischen Ländern, technisch auf die Spezifik des russischen Öls eingestellt sind. Und zweitens die begrenzte Zahl der weltweit verfügbaren Tanker. Die Charterpreise für Tanker sind in den letzten Wochen des Überangebots und Nachfrageeinbruchs in die Höhe gegangen. Und da die Schiffe immer weniger Öl transportieren, sondern einfach als schwimmende Lager dienen, sehen Marktbeobachter schon den Moment gegen Sommeranfang voraus, wenn man weder für Geld noch für gute Worte Tanker bekommen wird. Das Überangebot saudischen Öls in Europa könnte noch anwachsen, wenn US-Präsident Donald Trump seine Drohung wahrmacht, einer auf die USA zufahrenden Flotte von 40 saudischen Supertankern die Entladung in US-Häfen zu verbieten.

Zu alledem ist zum 1. Mai eine neue Förderbegrenzungsvereinbarung der OPEC und assoziierter Staaten in Kraft getreten. Diesmal sind auch die USA mit von der Partie. Sie verlangt den Ölproduzenten eine tägliche Förderkürzung um zehn Millionen Barrel ab – davon entfällt der größere Teil auf Russland. Und dies bringt die russischen Ölkonzerne in Schwierigkeiten. Denn sie dürfen nur noch 20 bis 30 Prozent der bisherigen Menge verkaufen, und größere Lagerkapazitäten gibt es im exportorientierten Russland nicht. Sie waren zu Zeiten, als das Öl den Anbietern sozusagen aus der Hand gerissen wurde, ja auch nicht nötig. Die in der russischen Teilrepublik Tatarstan beheimatete Ölfirma Tatneft hat schon um Staatshilfe gebeten. Denn sobald die Förderung sinkt, steigen die von der Exportmenge unabhängigen Fixkosten für die Wartung der Anlagen.

Das gilt auch für die Großen des russischen Ölmarkts, die staatliche Firma Rosneft und der private Lukoil-Konzern. Sie stehen vor dem Dilemma, Ölquellen stilllegen zu müssen. Dies führt aber bei den Feldern im Hohen Norden schnell dazu, dass die Quellen durch gefrierendes Prozesswasser vereisen und damit auf Dauer unbrauchbar werden. Leicht zu gewinnendes Öl in gemäßigten Klimazonen stellen dagegen nur maximal 20 Prozent der russischen Ölfelder bereit. Inzwischen wird in der Branche laut darüber nachgedacht, unverkäufliches Öl in Bodensenken zu leiten und anschließend abzufackeln – ein Horror für Umwelt und Klima.

US-Marktmacht unterschätzt

Alles sieht danach aus, dass sich Rosneft-Chef Igor Setschin, der Russland veranlasst hat, Anfang des Jahres aus dem alten Selbstbeschränkungsabkommen mit der OPEC auszusteigen, in zwei Punkten gewaltig verkalkuliert hat. Er hoffte darauf, in einem als weitgehend konstant angenommenen Absatzmarkt mit einer kontrollierten Preissenkung das US-Schieferöl in die Pleite zu treiben, hat aber weder die Auswirkungen der Coronapandemie noch die davon ausgelöste und ohnehin in der Luft liegende zyklische Krise des Kapitalismus vorausgesehen.

Jetzt nutzen die USA, die ihre durch das Schieferöl wiedererrungene Stellung als Ölexporteur verteidigen wollen, und Saudi-Arabien, das seinen größten Konkurrenten schwächen will, den Preisverfall, um ihrerseits Russland maximal zu schädigen. Wie lange der russische Haushalt das aushält, ist eine offene Frage. Zölle auf Öl und Gas sind die wichtigsten Einnahmequellen des Budgets. Aber der Haushalt setzt Ölpreise um rund 40 US-Dollar pro Barrel voraus. Ein Bericht von DB Research, über den am Wochenende das ukrainische Portal Politnavigator.net berichtete, kommt zu dem Ergebnis, dass der Nationale Wohlfahrtsfonds, in dem zu besseren Zeiten Extraprofite gebunkert wurden, in maximal zwei Jahren erschöpft sein wird. Retten könnte Russland nur ein rasches Wiederanspringen der weltweiten Ölnachfrage. Danach sieht es im Moment nicht aus.