Medienvertreter schützen!

Zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai erklärte Doris Achelwilm, Sprecherin für Medienpolitik der Fraktion Die Linke im Bundestag, am Sonnabend:

Am 1. Mai kam es in Berlin zu einem Übergriff auf ein Team der ZDF-»Heute Show«. Vier Journalisten mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sechs Tatverdächtige wurden festgenommen. Näheres ist noch nicht bekannt, gleichwohl ist diese Tat neuester Ausdruck zunehmender Aggressionen gegen Vertreter der Presse. (…)

Gewaltakte gegen Medienvertreter, wie sie zuletzt in Berlin verübt wurden, wie sie von zahlreichen rechten Demos bekannt sind und in anderen Kontexten Journalisten betreffen, die etwa über die unmenschlichen Zustände in den Flüchtlingslagern an den EU-Außengrenzen berichten, müssen politisch ernster genommen und systematischer juristisch verfolgt werden werden. Ein ausermittelter schwerer Angriff auf zwei Journalisten durch Neonazis im thüringischen Fretterode wurde nach über zwei Jahren noch immer nicht zur Anklage gebracht. (…)

Ezra, die Beratungsstelle für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, kommentierte am Sonnabend den jüngsten Beschluss des Bundesgerichtshofes (BGH), das Urteil gegen elf Neonazis im Ballstädt-Prozess aufzuheben und an das Landgericht Erfurt zurückzuverweisen:

(…) Damit bleiben die Täter seit nunmehr sechs Jahren straffrei. Bei dem Angriff erlitten zehn Menschen zum Teil schwere Verletzungen. Der BGH zweifelt in seiner Entscheidung nicht an der Täterschaft der elf Verurteilten, sondern hat das Urteil wegen Formfehlern aufgehoben. »Nach über sechs Jahren können die Betroffenen immer noch nicht abschließen und müssen die Belastungen eines Gerichtsverfahrens erneut ertragen. Die Angst vor den Tätern bleibt. Diese wohnen zum Teil in direkter Nachbarschaft. Die Enttäuschung über die Justiz ist groß«, kritisiert Robert Friedrich, Berater von Ezra. Im ersten Prozess, der nach eineinhalb Jahren Dauer am 24. Mai 2017 am Landgericht Erfurt mit Verurteilungen von elf Angeklagten zu Haftstrafen zwischen 26 Monaten und dreieinhalb Jahren und einer Bewährungsstrafe endete, waren die Betroffenen mit 15 Angeklagten konfrontiert, die tief in der organisierten, militanten Neonaziszene verwurzelt sind (…).

Zum am Sonnabend von der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) veröffentlichten Rechtsgutachten zu politischer Betätigung gemeinnütziger Körperschaften erklärte Stefan Diefenbach-Trommer, Vorstand der Allianz »Rechtssicherheit für politische Willensbildung«, einem Zusammenschluss von mehr als 170 Vereinen und Stiftungen:

Das Gutachten des Juraprofessors Sebastian Unger zeigt, dass der Gesetzgeber mehr Spielräume im Gemeinnützigkeitsrecht hat als Finanzministerien oft behaupten. Damit bestätigt der Verfassungsrechtler unsere Forderungen zu Klarstellungen im Gemeinnützigkeitsrecht. Wie stark das zivilgesellschaftliche Engagement für Menschenrechte und Demokratie, als selbstlose Anwälte und Wächter von Institutionen sein darf, ist keine rechtliche Frage, sondern hängt ausschließlich vom politischen Willen ab. Die Coronakrise zeigt, wie wichtig selbstloses Engagement über die Rolle als Helfer und Dienstleister hinaus ist. Es braucht Organisationen, die den Staat kritisch beobachten und Grundrechte vor Gericht einfordern. (…)