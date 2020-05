»Einmal wurde eine Taucherbrille benutzt«

Swen Pförtner/dpa Gefangene in Untersuchungshaft pochen auf Wahrung ihrer Menschenwürde trotz Coronamaßnahmen (Symbolbild)

In Schleswig-Holstein müssen Beschuldigte, die sich in U-Haft befinden, aufgrund einer Sonderverordnung zur Coronapandemie vor Gericht mit Infektionsschutz erscheinen. Was genau wurde angeordnet?

Das Justizministerium hat Regeln für die Vorführung von inhaftierten Gefangenen zu Gerichtsverhandlungen festgelegt, anscheinend nach Absprache mit Gerichten, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsanstalten. Die Gefangenen sollen nun durchgehend mit Verlassen der Anstalt bis zur Rückkehr eine Schutzbrille, Einmalhandschuhe und Mund-Nasen-Schutz tragen. Die begleitenden Bediensteten des Vollzugsdienstes sollen für die Zeit der Beaufsichtigung neben der Einhaltung der Sicherheit und Ordnung im Gericht auch die Einhaltung der Abstandsregelung von ein bis zwei Metern zu anderen Personen sowie das kontinuierliche Tragen der Schutzbekleidung des Gefangenen überwachen. Sollte eine Verletzung der Abstandspflicht oder der Einhaltung dieser Hygiene- und Schutzmaßnahmen erfolgen, soll der Gefangene in den Quarantänebereich verlegt, andernfalls wieder in seinem Haftraum untergebracht werden.

Wie bewerten Sie diese Anordnung, gerade im Hinblick auf die Würde der Betroffenen?

In der Umsetzung tauchen Probleme auf. Weil keine Schutzbrillen da waren, wurde beispielsweise mindestens einmal eine Taucherbrille benutzt. Und wenn Verteidiger und inhaftierte Angeklagte sich beim Gericht ohne Beobachtung in einem Raum unterhalten wollten, wurde mitgeteilt, dies habe 14 Tage Quarantäne des Angeklagten zur Folge.

Das geht so nicht. Wenn alle Schutzmittel vorhanden wären, ließe sich die Regelung akzeptieren. Schließlich ist es wichtig, ein Übergreifen der Coronapandemie auf die Gefängnisse zu erschweren. Aber es ist nicht hinnehmbar, wenn Gefangene mit Taucherbrillen in ungeeigneten Anzügen vorgeführt und damit der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Außerdem ist es körperlich unglaublich anstrengend, stundenlang eine Maske zu tragen. Insgesamt belastet diese Regelung die Untersuchungsgefangenen erheblich. Ein solches Vorgehen mag bei einem kürzeren Termin möglich sein – ein ganzer Hauptverhandlungstag mit Beweisaufnahme ist unter diesen Bedingungen nicht durchführbar.

Können Sie sich überhaupt noch ohne Überwachung mit Mandanten unterhalten, ohne dass die dann in Quarantäne müssen?

Einige Wachtmeister meinen, dass jeder Verstoß gegen die ununterbrochene Kontrolle zu Quarantäne führt. In diesen Fällen werden wir als Verteidiger beim Gericht beantragen müssen, dass dieses die Unzulässigkeit eines solchen Vorgehens feststellt. Die Haltung der Wachtmeister zeigt im übrigen ein unglaubliches Misstrauen und Feindseligkeit gegenüber den Verteidigern. Es darf nicht sein, dass die Durchführung von Verhandlungen auf Kosten der Angeklagten durchgesetzt wird. Ohne ungestörte Kommunikation zwischen Angeklagten und Verteidigern darf keine Hauptverhandlung stattfinden.

Müssen auch die Justizbeamten, Richter, Staatsanwälte und Verteidiger sich derart vermummen?

Im Amtsgericht Kiel herrscht nunmehr eine Maskenpflicht. Aber nach meinem Wissen gelten die Regelungen, über die wir hier sprechen, nur für Inhaftierte.

Wie werten Sie diese Einseitigkeit der Maßnahme?

Das verstößt auf jeden Fall gegen den Grundsatz des fairen Verfahrens.

Wollen Sie oder weitere Strafverteidiger oder Betroffene dagegen vorgehen?

Wir werden erst einmal schauen müssen, wie diese Regelung jeweils konkret angewandt wird. Aber natürlich werden wir im einzelnen dafür sorgen, dass die Regeln eines fairen Verfahrens eingehalten werden. Wenn es gar nicht anders geht, müssen Hauptverhandlungen ausgesetzt und inhaftierte Angeklagte entlassen werden, bis andere Möglichkeiten zur Vermeidung von Ansteckungen, beispielsweise baulicher Art, gegeben sind.

Wie bewerten Sie generell den Umgang mit den Grundrechten in Zeiten von Corona?

Im Moment sehe ich noch keinen wirklichen dauerhaften Abbau von Grundrechten, sondern Einschränkungen. Ich finde es aber zwingend notwendig, jetzt deutlich zu machen, dass solche Einschränkungen dauerhaft schlicht nicht akzeptiert werden können.