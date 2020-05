Widerstand in Klinikfabriken

Jörg Carstensen/dpa Pflegerinnen und Pfleger wehren sich gegen schlechte Arbeitsbedingungen (Berlin, 23.6.2015)

Mit der Coronapandemie treten die Folgen ungebremsten Profitstrebens offen zutage: Klinikprivatisierungen, Fallpauschalen, Personal- und Bettenmangel – der neoliberale Raubzug hat das öffentliche Gesundheitssystem zerstört. Diese zehnteilige jW-Serie zeigt Profiteure, Widerstand gegen Kürzungswahn und gesellschaftliche Alternativen. (jW)

Die Pflege sei das zentrale gesundheitspolitische Thema dieser Legislaturperiode. Das verkündete Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Ende April in einer per Livestream übertragenen Talkrunde. Und das war nicht nur Propaganda, sondern eine Tatsache: Seit dem Bundestagswahlkampf ist die Situation in der Pflege ein medialer Dauerbrenner. Das ist allerdings nicht Spahns Verdienst, sondern das Resultat vieler Aktionen, die Krankenhausbeschäftigte in den vergangenen Jahren auf die Beine gestellt haben. Sie haben es geschafft, selbst dem sonst in der Union als Rechtsausleger bekannten Gesundheitsminister einige Zugeständnisse abzuringen.

Was die Beschäftigten der Kliniken – übrigens nicht nur Pflegekräfte, sondern auch ihre Kollegen in den Service- und Therapiebereichen – auf die Straße treibt, ist die pure Not. Vor über 15 Jahren hat das Finanzierungssystem der Fallpauschalen (Diagnosis Related Groups, DRG) eine Entwicklung in Gang gesetzt, durch die immer mehr Patienten von immer weniger Beschäftigten versorgt werden müssen. Das funktioniert unter anderem über den sogenannten Kellertreppeneffekt: Wenn die Ausgaben der Krankenhäuser über den von den Versicherungen bezahlten Pauschalen liegen, müssen sie die Kosten senken, um nicht pleite zu gehen. Sind sie und ihre Konkurrenten dabei erfolgreich, sinken die Durchschnittskosten – und damit auch die Pauschalen, die sich nach diesen Durchschnittskosten richten. Das DRG-System enthält also einen Mechanismus, der zur permanenten Rationalisierung zwingt. Außer mit Kostensenkung können die Klinikvorstände darauf mit der Steigerung der Umsätze reagieren, weshalb zugleich die Zahl der täglich behandelten Patienten kontinuierlich wächst.

All das hat zu untragbaren Zuständen geführt. Die Klinikbeschäftigten können die Patienten nicht mehr angemessen versorgen. Die meisten von ihnen haben ihren Beruf aber ergriffen, weil sie Menschen helfen wollen. Dieses sogenannte Pflegeethos hat sie in der Vergangenheit oft davon abgehalten, für ihre eigenen Interessen einzustehen und zum Beispiel zu streiken. Doch zuletzt schlug dies immer öfter um: Ein Teil der Beschäftigten setzt sich gegen den Personalmangel zur Wehr, weil sie ihrem eigenen Ethos nicht mehr gerecht werden können. Weil sie das kaputt macht. Allerdings verlassen auch viele den Beruf.

Krankenhäuser sind zu Fabriken mutiert. Und so langsam lernen die Belegschaften, dass sie sich unter diesen Bedingungen nur mit dem klassischen Mittel der Arbeiterschaft zur Wehr setzen können: dem Arbeitskampf. Den Anfang machten die Beschäftigten der Berliner Charité, die mit spektakulären Streiks erstmals Tarifregelungen für mehr Personal und Entlastung durchsetzten. An den Unikliniken Essen und Düsseldorf dauerten die Arbeitsniederlegungen viele Wochen, bis die Vorstände nachgaben. In Baden-Württemberg setzten die Klinikmanager auf Anwaltskanzleien, die auf antigewerkschaftliche Praktiken, sogenanntes Union Busting, spezialisiert sind, um Streiks zu verhindern – doch ohne Erfolg. Am Ende mussten sie auch hier Tarifvereinbarungen akzeptieren, die aus ihrer Sicht einen tiefen Eingriff in die »unternehmerische Freiheit« darstellen.

Die Um- und Durchsetzung dieser Tarifverträge im Klinikalltag allerdings ist extrem schwierig. Daher ist der öffentlichkeitswirksame Druck auf die politischen Entscheidungsträger, den solche Aktionen mit sich bringen, fast noch wichtiger. Er hatte zur Folge, dass die Bundesregierung eine Reihe von Maßnahmen beschließen musste, die zum Teil reale Verbesserungen enthalten. So werden seit Jahresbeginn alle zusätzlichen Stellen und Tariferhöhungen in der Krankenhauspflege vollständig refinanziert, was den Kostendruck an dieser Stelle stoppt. Die Untergrenzen, die Spahn für das Pflegepersonal in einigen wenigen Bereichen einführte, sind hingegen keine große Errungenschaft. Dennoch war die erste Maßnahme des Ministers zu Beginn der Pandemie, die Untergrenzen auszusetzen, was bei den Beschäftigten für reichlich Empörung sorgte.

Das Krankenhauspersonal verschafft sich auch aktuell Gehör, obwohl Streiks in der Pflege in dieser Lage kaum möglich und auch nicht sinnvoll sind. Mit Onlinepetitionen, die Hunderttausende unterschrieben haben, fordern Pflegekräfte mehr Personal und genug Schutzausrüstung, aber auch ein Ende der Ökonomisierung und Privatisierung im Gesundheitswesen. Wenn sie es auf diese Art weiterhin schaffen, die öffentliche Debatte zu prägen, könnte der Widerstand auch unter den Bedingungen leerer Staatskassen nach der Krise weitergehen – dann auch wieder auf der Straße.