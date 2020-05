Grüne veranstalten digitalen Parteitag

Berlin. Am Wochenende hat der erste komplett digitale Parteitag in der BRD stattgefunden. Bündnis 90/Die Grünen forderten am Sonnabend zur Bewältigung der Coronakrise ein 100-Milliarden-Konjunkturprogramm sowie ein EU-Programm von einer Billion Euro, das durch gemeinsame Anleihen finanziert werden solle. Die meisten Redebeiträge für den kleinen Parteitag wurden live zugeschaltet, einige aber auch als Video einspielt. Die rund 100 Delegierten stimmten online ab. (AFP/jW)