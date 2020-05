Staatsknete für lau

Kommentar: Unmögliches wird möglich

Wenn es sein muss, kann die Notbremse gezogen werden. Es muss nicht alles dem freien Spiel des Marktes überlassen werden. Regierung und Parlament können eingreifen und in der Coronakrise notfalls auch der Wirtschaft Knüppel zwischen die Beine werfen. Das geht nicht nur im wohlorganisierten China oder in Südkorea, sondern sogar hierzulande. Zwar hatte der Bundesgesundheitsminister trotz detaillierter Warnungen aus dem Jahre 2013 keinerlei Vorsorgemaßnahmen getroffen. Auch scheint keiner vorher die Notfallpläne gelesen zu haben. Aber immerhin stand zumindest anfangs außer Frage, dass die Regierung eingreifen und das Wohl der Bürger Vorrang vor dem Funktionieren der Profitmaschine haben muss.

Aber was hat das alles mit der Klimakrise zu tun? Viele Menschen spüren, dass etwas geschehen muss, dass weder die Bekämpfung der Pandemie noch das Aufhalten des Klimawandels dem Markt überlassen werden kann. Dafür reicht schon ein Blick auf die Opferzahlen in der Lombardei oder New York City, eine Erinnerung an die vergangenen Dürresommer und die endlose Kette von immer gewaltiger werdenden Waldbränden am Amazonas, in Australien, in Schweden, in Kalifornien oder in Brandenburg. Zu offensichtlich ist, dass eine auf Egoismus basierende und allein auf privaten Gewinn ausgerichtete Wirtschaftsweise nicht in der Lage ist, die Bedürfnisse der Mehrheit der Bevölkerung zu decken. Weder im globalen Maßstab, noch vor der eigenen Haustür in der Kommune.

Die Menschen verlangen nach aktivem Handeln der Regierenden. Dass das Geld da ist, dass man Produktion auch planen, notfalls sogar anordnen, dass man den Luftverkehr weitgehend einstellen, dass man in aller Eile Fahrradwege anlegen kann und manches mehr, sofern nur der politische Wille da ist.

Man mag einwenden, dass es sich bei der Coronakrise um eine akute Notsituation handelt, beim Klimawandel aber nicht. Doch das ist ein großer Irrtum. Klimaschutz wirkt langfristig und muss vorsorgend sein. Die Erde erwärmt sich um ein Vielfaches schneller als je zuvor, seit die ersten Ackerbauern sesshaft wurden. Um etwas mehr als ein Grad Celsius liegen die Durchschnittstemperaturen inzwischen über dem vorindustriellen Niveau, wobei der größere Teil des Anstiegs in den letzten 45 Jahren erfolgt ist. Schon die nächsten Jahre werden uns womöglich vor Augen führen, welch verheerende Folgen die Klimaveränderungen für die Welternährung haben können. Es herrscht, ganz so, wie es die Schüler seit nun mehr rund eineinhalb Jahren sagen, Klimanotstand. Die Treibhausgasemissionen müssen sofort drastisch reduziert werden, Verkehr und Energieversorgung umgebaut werden. Die Reaktion auf die Pandemie zeigt, dass ein Kraftakt möglich wäre.