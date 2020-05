Polizeigewalt

Ivan Alvarado/REUTERS

In Chile haben Einsatzkräfte auch am 1. Mai Gewalt gegen Demonstrierende angewandt und zahlreiche Personen verhaftet (Foto). Viele Chilenen hatten den Internationalen Kampftag der Arbeiter landesweit mit friedlichen Protesten gegen die Regierung von Präsident Sebastián Piñera begonnen. Obwohl sie zunächst die Maßnahmen zur physischen Distanz befolgt hätten, habe die Polizei gewaltsam auf die Bürger eingeschlagen, wie der Nachrichtensender Telesur berichtete. Als Vorwand gaben die Behörden an, dass an den Kundgebungen mehr als 50 Personen teilgenommen hätten. (jW)