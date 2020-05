»Rechte Gruppen können sich frei entfalten«

Ralf Hirschberger/dpa Man kennt sich, man schätzt sich: In Chemnitz suchte die AfD-Prominenz offen die Nähe zu extrem rechten Gruppen (1.9.2018)

Der Landesverband der nordrhein-westfälischen VVN-BdA hat kürzlich auf Verstrickungen von AfD-Mitarbeitern in die rechte Szene aufmerksam gemacht. Konkret geht es um die Internetseite »Fritzfeed«. Was hat es damit auf sich?

»Fritzfeed« gibt sich als harmloses Portal aus, das eine gewisse »Unterhaltung« anbieten möchte. Dahinter verbergen sich aber teils extrem rechte Inhalte, die an Jugendliche und andere Interessierte gesendet werden sollen. Intensive Recherchen von Journalisten haben aufgezeigt, dass die »Macher« über Jahre in der rechten Szene aktiv sind. So sind Verbindungen zu AfD-Politikern, zur »Jungen Alternative« und weit hinein in das rechtsextremistische Milieu rund um die »Identitäre Bewegung«, kurz IB, aufgedeckt worden. Die bunte Aufmachung der Seite kann einen unbedarften Leser schon täuschen, die rassistische Botschaft ist hingegen klar zu erkennen. Dort heißt es etwa, Vergewaltigungen seien »in der südafrikanischen Lebensweisheit tief verwurzelt«.

Der Pressesprecher der AfD-Landtagsfraktion aus NRW soll eine gewisse Nähe zur »Identitären Bewegung« haben. Pikant dabei ist, dass die AfD eigentlich durch eine bundesweite Beschlusslage sicherstellen wollte, dass es keine Verbindungen von ihr zur IB gebe. Wir als VVN-BdA NRW haben daher den sofortigen Rücktritt bzw. die Entlassung des besagten Mitarbeiters eingefordert.

Am Wochenende berichtete der MDR über einen Mitarbeiter der thüringischen AfD-Landtagsfraktion, der in früheren Jahren bei diversen neonazistischen Gruppierungen aktiv gewesen sein soll. Demnach gibt es die von Ihnen kritisierte Situation nicht nur in NRW.

Ähnliche Vorgänge in anderen Bundesländern kann ich derzeit nicht abschließend beurteilen. Auffällig ist aber, dass trotz Beschlusslage der AfD sowohl zum mittlerweile als aufgelöst geltenden »Flügel« als auch zu den »Identitären« immer wieder über Verbindungen berichtet wird. Hier sind alle Demokratinnen und Demokraten gefordert, genau hinzusehen.

Ist es tatsächlich ein Skandal, dass sich Mitarbeiter einer völkisch-nationalistischen Partei auch in anderen Projekten der extrem rechten Szene tummeln?

Ja. Vor allem ist ein Skandal, dass sich rechte Parteien und Gruppen frei entfalten können. Die politisch Verantwortlichen und auch der Verfassungsschutz müssen sich an die eigene Nase fassen und im Kampf gegen Neonazis und Rassisten endlich spürbar aktiv werden.

In einer Stellungnahme zu dem Fall haben Sie betont, dass – sollten sich die Vorwürfe gegen die AfD-Fraktion in NRW bestätigen – dies auch ein Fall für die Landtagsverwaltung werden würde. Warum?

In NRW ist es so, dass jeder einzelne Abgeordnete eine sogenannte Mitarbeiterpauschale von mehreren tausend Euro erhält. Mit diesem Geld kann jeder Landtagsabgeordnete Personal einstellen, auch in seinem Wahlkreisbüro. Die Mitarbeiter sollen dabei einzig und allein dem Abgeordneten in Sachfragen des Parlamentes zuarbeiten. Es darf keine Parteiarbeit mit diesem Geld stattfinden. Somit besteht ein klares Trennungsgebot. Aus diesem Grund haben wir die Landtagsverwaltung in NRW aufgefordert, sich den Vorgang anzusehen und der Frage nachzugehen, ob hier rechtswidrig Parteiarbeit finanziert worden ist. Der Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags sollte sich in dieser Angelegenheit genau berichten lassen.

Nur am Rande angemerkt: Mehrere Medienvertreter haben bei der AfD-Fraktion in Düsseldorf nachgefragt, ob der besagte Pressesprecher immer noch im Medienbereich und für die AfD-Landtagsfraktion tätig ist. Die Anfragen wurden mit dem Totschlagargument »Datenschutz« abgelehnt. Transparenz sieht anders aus.

Plant Ihre Organisation auch eigene Schritte, sollte die Verwaltung nicht tätig werden?

Wir sind keine Ermittlungsbehörde. Aber wir werden uns weiter einmischen. Mitte September sollen Kommunalwahlen in NRW stattfinden. Wir haben uns vorgenommen, in den Wahlkampf einzugreifen und antifaschistische Aufklärungsarbeit zu leisten. Wir werden dazu aufrufen, keine Neonazis und Rassisten in die Kommunalparlamente zu wählen.