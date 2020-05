Auf Abstand gehen

Ariel Schalit/AP Photo Erneuter Protest in Tel Aviv gegen Netanjahus Bestreben, trotz Anklage einfach weiterregieren zu wollen (2.5.2020)

In Tel Aviv haben Samstag abend die dritte Woche in Folge erneut mehrere tausend Menschen an einer Kundgebung gegen das Koalitionsabkommen zwischen Premierminister Benjamin Netanjahu und dem ehemaligen Oppositionsführer Benjamin Gantz teilgenommen. In Israel gelten für derartige politische Veranstaltungen keine Obergrenzen. Sie müssen lediglich angemeldet sein und den derzeitigen Sicherheitsregeln entsprechen: Die Teilnehmer sollen mindestens zwei Meter voneinander entfernt sein und einen Mund-Nasen-Schutz tragen, der zur Zeit überall außerhalb der eigenen Wohnung vorgeschrieben ist. Der Rabin-Platz in Tel Aviv, seit vielen Jahren ein traditioneller Kundgebungsort, bietet viel Raum.

Als Veranstalterin der Kundgebung trat die »Bewegung für eine Qualitätsregierung« auf. Sie gehört zu den Gruppen, die mehrere Petitionen gegen die Regierung initiiert haben. Am Sonntag morgen begannen vorm Obersten Gerichtshof die Verhandlungen über diese Anträge. Gefordert wird zum einen, dass dem seit 2009 amtierenden Netanjahu die Berechtigung abgesprochen wird, weiter Regierungschef zu bleiben. Begründet wird das damit, dass der 70jährige wegen Betrug, Veruntreuung und Bestechlichkeit angeklagt ist. Der Prozess soll am 24. Mai beginnen. Acht andere Petitionen, über die voraussichtlich am heutigen Montag verhandelt wird, zweifeln die Rechtmäßigkeit von mehreren Punkten der Koalitionsvereinbarung an.

Nach geltendem Recht könnte Netanjahu zwar nicht normales Kabinettsmitglied, aber sehr wohl Premierminister sein. Ein Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft erklärte am Sonntag vor Gericht, diese Unterscheidung sei juristisch nicht zu beanstanden. Der hauptsächliche Gesichtspunkt sei »die Verwirklichung des Wählerwillens«, so Anar Helman. Der Premier werde vom Volk gewählt, »das ist das demokratische System«.

Dagegen lässt sich einwenden, dass Netanjahu kein regulärer Ministerpräsident, sondern seit Dezember 2018 nur noch Chef einer geschäftsführenden Regierung ist. Drei außerordentliche Wahlen im April und September 2019 sowie am 2. März dieses Jahres haben keine ausreichende Mehrheit für den Amtsinhaber ergeben.

Unterdessen sollte am Sonntag nach sieben Wochen Coronazwangspause für fast eine halbe Million israelischer Kinder von der ersten bis zur dritten Klasse die Schule wieder beginnen. Ein entsprechender Regierungsbeschluss war trotz heftiger Widersprüche am Freitag gefallen. 80 Prozent der Grundschulen seien geöffnet, teilte das Erziehungsministerium am Sonntag mit. Ob das wirklich stimmt, ist aber zweifelhaft: In vielen Orten, darunter auch in Tel Aviv als größter Stadt des Landes, und in Teilen Jerusalems hatten die örtlichen Regierungen und Behörden die Maßnahme als übereilt, schlecht vorbereitet und nicht nach den erforderlichen gesundheitlichen Standards durchführbar abgelehnt. Außerdem weigert sich die gesamte arabische Gemeinschaft, der 21 Prozent der Bürgerinnen und Bürger Israels angehören, in dieser Woche den Schulbetrieb aufzunehmen.

Israel befindet sich mitten im Prozess der Aufhebung der teilweise absurden Bewegungsbeschränkungen. So ist das Demonstrieren zwar erlaubt, das Betreten der Strände und das Baden im Meer aber immer noch verboten. Die Akzeptanz der Bevölkerung schwinde jedoch sichtbar, wie Regierungsvertreter beklagen.