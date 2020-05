Spargelquiche mit Kerbelsoße

Die Volkshochschulkurse fallen coronabedingt aus, auch meiner: »Kreatives Schreiben, Anfänger II.« Online gibt es eine Art Notlehrplan, z. B. »Fundraising und Förderakquise«. Das ist gut gemeint.

Gut meint es auch der Tierarzt vom Robert-Koch-Institut, der jetzt gegen eine »Lockerung der Maßnahmen« argumentiert. Nach dem ersten »Coronatoten« aus Lauenburg im März hatte ich eigentlich erwartet, dass er die Bevölkerung von Schleswig-Holstein keulen lässt. Nach heutiger Lesart gäbe das Grundgesetz das her. Die radikale Anwendung des Infektionsschutzgesetzes wurde schon 2016 bei der Bekämpfung der Vogelgrippe »erfolgreich« ausprobiert: Man hatte 30.000 Hühner, von denen einige erkrankt waren, auf einer Farm in Grumby in einem unter Strom gesetzten Wasserbad ersäuft. Dennoch sucht das H5N1-Virus die Ställe unserer Massentierhaltung weiterhin auf. Viren sind eben nicht totzukriegen – weil sie nicht leben.

Wir vom Anfängerkurs II sind Schweden: Wir schwören auf Immunisierung dank Durchseuchung. Deswegen tagt die Gruppe heute privat bei Sven, der sich als verantwortungsvoller Gastgeber einen Kaffeefilter vor den Mund gebunden hat. Hatice ist dran: »Also, ich schreib’ an einem Sexkrimi, ›Mord beim Dinner‹. Ich les’ mal: ›Sie hing an seinen Lippen, an seinen Lippen hing Ei, das Ei tropfte in seinen Bart, in seinem Bart war Kerbel. In diesem Moment wurde ihr klar: Ich will diesen Mann!‹«

Für den Teig 200 g Mehl und 100 g Butter mit zwei TL zerstoßenen Pfefferbeeren, einer Prise Salz und einem Ei verkneten, flach drücken und abgedeckt eine Stunde lang kalt stellen. Für die Soße ein Bund Kerbel grob hacken, 50 g Manchego-Käse fein reiben. Kerbel, Käse, zehn EL Öl und etwas Salz fein pürieren. Für die Füllung 350 g weißen Spargel ganz, 350 g grünen nur am unteren Drittel schälen, Enden abschneiden, Stangen halbieren. Weißen Spargel in Salzwasser etwa vier Minuten zugedeckt kochen, grünen Spargel dazugeben und weitere zwei Minuten kochen. Rausnehmen, kurz in Eiswasser geben, abtropfen lassen, trocken tupfen. Backofen auf 200 Grad, Umluft- auf 180 Grad, Gasofen bei Stufe vier vorheizen. Teig ausrollen, in eine gefettete Tarteform geben, am Rand zwei Zentimeter hochziehen und andrücken, mit einer Gabel mehrmals einstechen. Teigboden mit Backpapier auslegen, getrocknete Hülsenfrüchte darauf verteilen. Im heißen Ofen auf der unteren Schiene 15 Minuten vorbacken. Form aus dem Ofen nehmen, Backpapier und Hülsenfrüchte entfernen. Heißen Teigboden mit einem verquirlten Eiweiß dünn bestreichen. Quicheteig weitere zehn Minuten backen. 50 g Manchego fein reiben, mit 200 g Schmand, vier Eiern, Salz und Pfeffer verquirlen. Spargel auf dem Teig verteilen, Eier-Käse-Schmand darübergießen. Im heißen Ofen auf der mittleren Schiene etwa 35 Minuten goldbraun backen. Zehn Minuten abkühlen lassen und mit der Kerbelsoße servieren.

»Und dann?« murmelt Sven durch seinen Filter. »Na, dann stürzt sich das Opfer auf den Lustmörder, und es kommt zu hemmungslosem Sex unter der Festtafel.« – »O. k., aber dann solltest du die getrockneten Hülsenfrüchte weglassen.« Ich halt’ mich da lieber raus.