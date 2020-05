Ryanair: Abbau von 3.000 Stellen geplant

Dublin. Der irische Billigflieger Ryanair geht davon aus, wegen der Coronakrise bis zu 3.000 Stellen abzubauen. Das teilte die Fluggesellschaft am Freitag mit. Die Airline werde im Juli mit einem »Restrukturierungsprogramm« beginnen. Betroffen vom Stellenabbau seien vor allem Piloten und das Kabinenpersonal. Auch unbezahlter Zwangsurlaub, Gehaltskürzungen um bis zu 20 Prozent und die Schließung von Standorten in ganz Europa seien zu erwarten, hieß es in der Mitteilung. Führungskräfte in der Verwaltung müssten ebenfalls mit Jobverlust rechnen. (dpa/jW)