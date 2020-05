Ankara im Krisenmodus

REUTERS/Umit Bektas/File Photo Die Pandemie trifft die Bevölkerung in den türkischen Metropolen besonders hart (Istanbul, 25.3.2020)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sprach vergangene Woche von einem »dramatischen Anstieg der Infektionen« in der Türkei. In kaum einem anderen Land breitet sich das Coronavirus derzeit vergleichbar rasant aus. Trotzdem reagiert die Regierung in Ankara zögerlich. Denn die Pandemie trifft die Wirtschaft des Landes zur Unzeit. Es droht eine unkontrollierbare Krisendynamik bis hin zur Staatspleite. Der Internationale Währungsfonds (IWF) steht schon mit einem neuen »Rettungsprogramm« bereit. Doch genau das will Ankara um jeden Preis vermeiden.

Einerseits muss also die Pandemie bekämpft werden, andererseits will man die angeschlagene Wirtschaft möglichst nicht belasten. So entstand in den vergangenen Wochen ein Flickwerk an kurzzeitigen und regional begrenzten Ausgangsbeschränkungen mit vielen Ausnahmen. Das Krisenmanagement wirkt dilettantisch und stümperhaft. Dabei ist Staatschef Recep Tayyip Erdogan sonst bei der Anwendung autoritärer Maßnahmen nicht gerade zimperlich. Doch die Regierung hat Angst vor einem weiteren Wertverfall der Landeswährung, vor einer Staatspleite, vor den Reformauflagen, die eine Intervention des IWF mit sich brächte, vor dem Verlust der eigenen Macht.

Zwar liegt die Staatsschuldenquote des Landes mit 30,8 Prozent im internationalen Vergleich auf relativ niedrigem Niveau, doch die einheimischen Unternehmen und Banken sind nach vielen Jahren negativer Außenwirtschaftsbilanzen in großem Stil im Ausland verschuldet, vor allem in US-Dollar. Gegenüber diesem hatte die türkische Lira in den vergangenen sieben Jahren bereits einen Wertverlust von 74 Prozent zu verbuchen. Nun wächst an den Märkten die Sorge um die Zahlungsfähigkeit des Staates, da die Folgen der Pandemie die Wirtschaft hart treffen dürften. Schließlich trägt etwa der derzeit komplett stillstehende Tourismussektor bislang zwölf Prozent zum Inlandsprodukt bei. Auch die Automobilindustrie des Landes – wichtigster Exportzweig und Devisenbringer – hat die Produktion runtergefahren.

Angesichts der düsteren ökonomischen Aussichten flüchtet das Kapital lieber in ruhigere Gefilde. Bereits im ersten Quartal dieses Jahres wurden 6,5 Milliarden US-Dollar aus der Türkei abgezogen. Der Wert der Lira stürzt daher rasant weiter. Anfang der Woche erreichte er mit 0,14 US-Dollar den tiefsten Stand seit der Währungskrise im Sommer 2018.

Für den Fall, dass sich eine Eskalation der aktuellen Krisensituation nicht mehr mit Bordmitteln verhindern lässt, steht der IWF wie schon 2002 mit sogenannten Hilfskrediten bereit. Weltweit stehen die Kredite aus Washington derzeit hoch im Kurs. So haben nach Angaben des Fonds bis zu dessen virtueller Frühjahrstagung Mitte April bereits 102 Staaten wegen der Coronafolgen Kredite angefragt. Diesen Schritt will die Türkei jedoch unbedingt vermeiden. Laut Erdogans Berater Ibrahim Kalin steht eine Einigung mit dem IWF »nicht auf der Agenda«. Erdogan selbst hatte den Fonds früher als »weltgrößten Finanzhai« beschimpft. Schließlich hat das Land schlechte Erfahrungen gemacht, als im Zeitraum 2002–2004 als Gegenleistung für den Kredit in Höhe von 31 Milliarden US-Dollar rigorose Kürzungs- und Reformauflagen erfüllt werden mussten. Ein weiteres derartiges Programm will die Regierung der eigenen Bevölkerung nicht zumuten, schon allein weil die Pandemie allmählich die Macht des Staatschefs ins Wanken bringen könnte.

Doch die Bordmittel der türkischen Regierung zur Krisenbekämpfung sind begrenzt. So sind etwa die geldpolitischen Spielräume angesichts einer chronisch hohen Inflationsrate von zuletzt rund 15 Prozent bescheiden. Auch die Nachfrageimpulse, mit denen die Wirtschaft stabilisiert werden soll, fallen notgedrungen klein aus. Das am 25. April verkündete Maßnahmenpaket sieht beispielsweise Gehaltskompensationen für Beschäftigte vor, die wegen der Folgen der Pandemie nicht zur Arbeit gehen können. Auch eine einmalige Sonderzahlung an Familien wurde beschlossen. Insgesamt umfasst das Paket allerdings nur ein Volumen von rund 200 Milliarden Lira (ca. 26,45 Milliarden Euro). Die Maßnahmen wirken zudem teilweise recht willkürlich und widersprüchlich. So senkt Ankara etwa die Steuern auf Flugtickets und Hotelübernachtungen, während die Bevölkerung zugleich dazu angehalten wird, nicht zu verreisen.

Ob es so gelingen kann, eine weitere Verschärfung der Krise abzuwenden, darf bezweifelt werden. Sollte die Türkei letztlich doch unter einen IWF-Rettungsschirm kriechen und entsprechende politische Auflagen akzeptieren, könnte das die ohnehin schon ramponierte Machtbasis Erdogans weiter beschädigen. Das bisherige Coronakrisenmanagement – erst leugnen, dann ignorieren und letztlich blinder Aktionismus – kommt jedenfalls bei der Bevölkerung nicht gut an.