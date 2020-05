Israelische Luftangriffe in Südsyrien

Damaskus. Israelische Hubschrauber haben nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur SANA in der Nacht zum Freitag Raketen auf Ziele im Süden Syriens abgefeuert. Der Angriff sei vom Luftraum über den von Israel besetzten Golanhöhen erfolgt. Es habe nur Sachschaden gegeben. Nähere Angaben zu den Zielen machte die Agentur nicht. Israel bestätigt nur selten Militäraktionen in Syrien. Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien 2011 hat die israelische Armee Hunderte Luftangriffe gegen die syrischen Regierungstruppen ausgeführt. (AFP/jW)