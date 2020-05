Verdi gegen staatliche Autoprämie

Berlin. Der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke hat sich gegen eine staatliche Autoprämie in der Coronakrise ausgesprochen. »Auch unter den Bedingungen von Corona macht der Kapitalismus keine Pause. Das sehen wir besonders, wenn bestimmte Unternehmen Extravorteile herausholen wollen. Stichwort: Abwrackprämien und Steuersenkungen für einzelne Branchen«, sagte er am Donnerstag abend in einem Interview mit der ZDF-Sendung »Heute«. Werneke forderte hingegen erneut Konsumschecks für jeden Bürger. Diese könnten einen Gegenwert von 500 Euro haben. (dpa/jW)