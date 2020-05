Garzweiler: Streit um die Braunkohle

Düsseldorf. Nach einer Pause wegen der Coronapandemie haben Anwohner am Tagebau Garzweiler den Kampf um den Erhalt ihrer fünf bedrohten Dörfer wieder aufgenommen. Der Energieriese RWE habe im Schatten der Viruskrise schnell Fakten geschaffen, warf die Initiative »Alle Dörfer bleiben« dem Konzern am Freitag vor: Die Bagger im Tagebau Garzweiler hätten sich in hohem Tempo in Richtung des Dorfes Keyenberg gegraben. Die fünf Dörfer, die für den Tagebau Garzweiler abgerissen werden sollen, liegen alle im Kreis Heinsberg, dem ersten deutschen »Coronabrennpunkt«. Das Verwaltungsgericht Aachen hatte eine für Donnerstag abend geplante Demonstration aufgrund von Bedenken wegen der Einhaltung der Mindestabstände untersagt. (dpa/jW)