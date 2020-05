Deutsche Exportwirtschaft schwächelt – nicht aber die Rüstungsindustrie

Fabian Bimmer/REUTERS Exportware Auto: Im Frachthafen Bremerhaven stapeln sich in Coronazeiten die Pkw (24.4.2020)

Der deutschen Industrie, die in den vergangenen Jahren regelmäßig gewaltige Profite mit dem Verkauf ihrer Waren ins Ausland erzielt hat, steht ein dramatischer Einbruch ihrer Exporte bevor. Laut der Frühjahrsprognose der Bundesregierung dürften die deutschen Ausfuhren in diesem Jahr um 11,6 Prozent abnehmen. Das ist noch eine relativ harmlose Prognose. Mitte April hatte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) einen Rückgang um 15 Prozent vorausgesagt und hinzugefügt, diese Schätzung sei recht optimistisch; es könne durchaus schlechter kommen. Unwahrscheinlich ist das nicht; die globale Finanzkrise von 2008 hatte die deutschen Exporte um 18 Prozent abnehmen lassen, und nicht wenige gehen davon aus, dass die Coronakrise noch schlimmere Resultate hervorbringt. Nun, man wird sehen.

Aktuell scheint eine Verschiebung in den geographischen Handelsgewichten denkbar. Chinas Wirtschaft erholt sich wieder; sowohl aus der Kfz-Branche als auch aus dem Maschinenbau, den beiden wichtigsten Exportbranchen der Bundesrepublik, hieß es in den vergangenen Wochen mehrfach, das China-Geschäft nähere sich zum Teil bereits wieder dem Volumen aus der Zeit vor der Krise an. In den USA dagegen, dem seit Jahren größten Absatzmarkt der deutschen Industrie, kann von Erholung noch nicht im geringsten die Rede sein. Durchaus möglich, dass die Volksrepublik, der drittgrößte Absatzmarkt der Bundesrepublik, für die deutsche Exportindustrie noch mehr Bedeutung gewinnt. So war es jedenfalls in der Finanzkrise vor zwölf Jahren: Der Absatz deutscher Exportgüter auf sämtlichen bedeutenden Märkten brach ein, die Ausfuhren in die USA verringerten sich um fast 25 Prozent, während die nach China um sieben Prozent wuchsen. Die Exporte in die Volksrepublik halfen der deutschen Industrie damals wieder auf die Beine.

Nicht auszuschließen ist auch, dass die Rüstungsindustrie weiter an Bedeutung gewinnt. In den ersten drei Monaten dieses Jahres hat die Bundesregierung mit der Ausfuhr militärischer Güter im Wert von 1,16 Milliarden Euro mehr Rüstungsexporte genehmigt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dabei war 2019 schon das Jahr mit den bisher umfangreichsten Genehmigungen für deutsches Kriegsgerät überhaupt. Da mag der private Konsum in der Coronakrise auch weltweit kollabieren, da mögen Fluggesellschaften und Autobauer ins Wanken geraten: Die Rüstung erweist sich einmal mehr als sehr zuverlässiges Geschäft. Nicht umsonst hieß es in Börsenkreisen in den vergangenen Wochen immer wieder, man könne ohne Bedenken Rüstungsaktien kaufen: Die Branche sei »krisensicher«.