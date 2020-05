Finstere Aussichten

Arne Dedert/Pool via REUTERS Geerdet: Auch der Lufthansa-Konzern beklagt drastische Umsatzeinbrüche

Die Frühjahrsprognose der Bundesregierung und die Quartalszahlen, die diverse Großkonzerne in den vergangenen Tagen veröffentlicht haben, lassen nichts Gutes für die deutsche Wirtschaft erwarten. Laut Schätzung der Regierung wird die deutsche Wirtschaftsleistung wegen der Coronakrise im zweiten Quartal um satte elf Prozent einbrechen. Für das Gesamtjahr sagt die Regierung einen Absturz um 6,3 Prozent voraus. Rund 370.000 Lohnabhängige werden demnach ihren Arbeitsplatz verlieren, was die Erwerbslosenquote auf 5,8 Prozent in die Höhe treiben wird. Schrumpfen wird – nicht nur wegen der zunehmenden Arbeitslosigkeit, sondern auch wegen der millionenfachen Kurzarbeit – zudem der private Konsum, und zwar wohl um rund 7,4 Prozent. Dabei geht die Bundesregierung von der eher optimistischen Annahme aus, dass es nicht zu einer zweiten Welle der Pandemie kommt und dass die Wirtschaft im zweiten Halbjahr erneut wachsen kann; beides ist freilich alles andere als gewiss. Zugleich sind mächtige Großkonzerne bereits ökonomisch abgestürzt, stehen unmittelbar vor dem Kollaps oder sind zumindest davon bedroht.

Unter den großen Konzernen hat die Coronakrise bislang am härtesten die Fluggesellschaften getroffen. Die Lufthansa etwa gab bereits in der vergangenen Woche bekannt, ihr Umsatz sei im ersten Quartal um 18 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro eingebrochen; dabei habe sie einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro kassiert. Das nächste Quartal werde wohl noch viel schlimmer werden; schließlich stünden zur Zeit rund 95 Prozent der Lufthansa-Flugzeuge ungenutzt am Boden. Perspektivisch werde man die Flotte von derzeit etwa 760 Flugzeugen um 100 Stück verkleinern und 10.000 Mitarbeiter entlassen müssen. Bei der Konkurrenz, etwa bei British Airways, bei Air France-KLM oder bei den großen US-Airlines, sieht es nicht besser aus.

Das hat gravierende Folgen für die großen Flugzeughersteller. Noch im Februar hatten Airbus und Boeing für die nächsten zwei Jahrzehnte einen Bedarf von 40.000 Flugzeugen mit einem Wert von rund sieben Billionen US-Dollar vorausgesagt. Nun stornieren Fluggesellschaften reihenweise ihre Bestellungen oder versuchen zumindest die Auslieferung hinauszuzögern. Bei Airbus hat sich der Umsatz im ersten Quartal um rund 15 Prozent auf 10,6 Milliarden Euro verringert; zugleich musste die Firma einen Verlust von 481 Millionen Euro hinnehmen. Bei Boeing sieht es ähnlich aus. Entsprechend dramatisch ist die Lage für die Zulieferindustrie – Tausende Firmen, darunter hochspezialisierte High-Tech-Unternehmen. Einige von ihnen haben immerhin Aussichten, an der Produktion der Comac C919 teilhaben zu können, der chinesischen Konkurrenz zum Airbus A320 und zur Boeing 737; General Electrics und die französische Safran bauen gemeinsam Triebwerke für sie. China scheint die Coronakrise deutlich besser zu überstehen als Europa und Nordamerika; der chinesische Flugzeugmarkt galt allerdings auch schon vor der Krise als der am schnellsten wachsende der Welt.

Wohl nicht ganz so katastrophale, aber dennoch finstere Aussichten hat die Kfz-Branche. So teilte etwa der Volkswagen-Konzern am Donnerstag mit, er habe im ersten Quartal nur zwei Millionen Fahrzeuge ausliefern können – 23 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz ging um 8,3 Prozent auf 55,1 Milliarden Euro zurück; der Gewinn vor Steuern brach von 4,1 Milliarden Euro im ersten Quartal 2019 auf 0,7 Milliarden Euro ein. Immerhin konnte Volkswagen einen Verlust vermeiden. Ungewiss ist freilich, ob das auch im zweiten Quartal gelingen wird. Zwar hat VW die Produktion inzwischen wieder aufgenommen; doch läuft sie nur langsam, und es ist vollkommen unklar, wie sich der Absatz entwickeln wird – Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit lassen kaum Raum für kostspieligen Autokauf, weder in Europa noch in Nordamerika. Ähnlich sieht es bei Daimler aus, mit einem Umsatzrückgang um sechs Prozent auf 37,2 Milliarden Euro und einem um 92 Prozent geringeren Gewinn (168 Millionen Euro). Den US-Konzern Ford traf es mit einem Verlust von zwei Milliarden US-Dollar bereits erheblich schlimmer. Ein Vorteil der deutschen Autobauer liegt darin, dass der chinesische Markt schon wieder zu brummen beginnt. Es ist für sie der wichtigste Absatzmarkt mit den höchsten Gewinnmargen. Mit ein wenig Glück könne man in China im Frühsommer die Verkaufszahlen des Vorjahres wieder erreichen, heißt es in der Branche. Daran hängt nicht zuletzt – ganz wie beim Flugzeugbau – auch die Zukunft der in Deutschland wichtigen Zulieferindustrie von Bosch bis Continental.

Einige Branchen konnten trotz der Coronakrise noch ein recht erfolgreiches erstes Quartal 2020 verzeichnen – so etwa die Chemie. Der BASF-Konzern konnte seinen Umsatz um sieben Prozent auf 16,8 Milliarden Euro steigern; der Gewinn schrumpfte zwar um beinahe 20 Prozent, betrug aber immer noch 1,45 Milliarden Euro. Allerdings rechnet der Konzern für das kommende Quartal mit gravierenden Problemen – unter anderem, weil die Autoindustrie zu seinen bedeutendsten Abnehmern gehört. Seinen Quartalsumsatz steigern konnte auch Bayer – um sechs Prozent auf 12,8 Milliarden Euro; darüber hinaus schnellte der Gewinn des Konzerns um 20 Prozent auf fast 1,5 Milliarden Euro in die Höhe. Allerdings profitierte Bayer davon, dass seine Schmerzmittel sowie seine Herzmedikamente zu Beginn der Pandemie genauso gehamstert wurden wie sein Saatgut, seine Insektizide und seine Pestizide; das wird den Absatz im zweiten Quartal massiv reduzieren.

Auch die IT-Branche ist in Zeiten von Homeoffice und Videokonferenzen – noch – erfolgreich. Der US-Chiphersteller Intel etwa konnte im ersten Quartal dank boomender PC-Verkäufe und dank des Ausbaus großer Rechenzentren seinen Umsatz um 23 Prozent auf 19,8 Milliarden US-Dollar und seinen Gewinn um 42 Prozent auf 5,7 Milliarden US-Dollar steigern. Allerdings profitieren bei weitem nicht alle Halbleiterproduzenten von der Krise. Die Münchner Infineon etwa, die ihre Quartalszahlen nächste Woche vorlegen wird, ist zwar nicht eingebrochen, konnte allerdings ihr Geschäft auch nicht steigern: Schließlich erzielt sie 40 Prozent ihres Umsatzes aus der Belieferung der Kfz-Industrie.